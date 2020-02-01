Праздник 1 февраля: что категорически нельзя делать, все приметы

Праздник 1 февраля 2020 года (коллаж: РБК-Украина)

1 февраля на Макария принято ходить друг другу в гости

Какой сегодня праздник. 1 февраля 2020 года православные христиане почитают память преподобного Макария. С чем связан этот день, все традиции на Макария, что принято делать в этот день, а на что налагается запрет – в материале Styler.

Именины 1 февраля празднуют: Макар, Антон, Арсений, Марк, Николай, Петр и Федор.

Макарий был настоятелем монастыря, являя собой пример благочестия, христианской кротости, доброты и смирения. Макария также называли Весноуказчиком, ведь этот день предсказывал, какой будет весна.

Главные традиции этого дня

1 февраля рекомендуется уделить внимание своему жилью и его безопасности, и быть осторожными с незнакомцами, которые придут к вам в дом, а вот друзей и близких принимать и угощать можно и даже нужно.

Ведь на Макария принято ходить друг к другу в гости, устраивать дружеские посиделки и чаевничать. А поскольку 1 февраля 2020 года – это суббота, появится еще и возможность соблюсти давнюю традицию.

Переступая порог, нужно сказать: "Из дома иду барином, а в дом вернусь боярином". Этот заговор даст вам крепкое тело и разум.

Что нужно сделать на Макария Весноуказчика

Первый день последнего месяца зимы благоприятен для новых начал. Особенно удачными станут новые дела, направленные на благо других людей.

Нужно запомнить сон, который приснился на Макария. Сновидения предвещают благополучие. Если сон приснился днем, то он до вечера сбудется.

Что категорически нельзя делать 1 февраля

Нельзя выполнять тяжелую работу, иначе весь год придется пахать.

В одежде нельзя выбирать черный траурный цвет – это к беде. Свой наряд стоит разнообразить яркими тонами.

1 февраля нельзя стричь волосы.

Нельзя сквернословить - в этот день речь должна быть максимально чиста.

Все приметы этого дня:

Погода в этот день предвещала погоду на весь февраль.

Если с утра была вьюга, а к средине дня она разгулялась, то такая погода еще долго продержится.

Если 1 февраля сильный мороз, значит, лето будет теплым.

Звездное небо предвещало холода и позднюю весну.

Ясный день говорил, что весна придет рано.

Метет снег – метели придут на Масленицу.

Если 1 февраля будет тепло, первая половина лета выдастся дождливой.

Дети, родившиеся в этот день, легки душой, веселые говоруны и фантазеры. Им следует носить алмаз в качестве оберега.