ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Свято 1 лютого: що категорично не можна робити, всі прикмети

STYLERЖиття    01.02.2020 - 07:04
Свято 1 лютого: що категорично не можна робити, всі прикмети
Свято 1 лютого 2020 року (колаж: РБК-Україна)

1 лютого на Макарія прийнято ходити один до одного в гості

Яке сьогодні свято. 1 лютого 2020 року православні християни вшановують пам'ять преподобного Макарія. З чим пов'язаний цей день, всі традиції на Макарія, що прийнято робити в цей день, а на що накладається заборона – в матеріалі Styler.

Іменини 1 лютого святкують: Макар, Антон, Арсеній, Марк, Микола, Петро і Федір.

Макарій був настоятелем монастиря, являючи собою приклад благочестя, християнської скромності, доброти і смирення. Макарія також називали Весновказчиком, адже цей день передбачав, якою буде весна.

Головні традиції цього дня

1 лютого рекомендується приділити увагу своєму житлу і його безпеці, та бути обережними з незнайомцями, які прийдуть до вас у дім, а ось друзів і близьких приймати і частувати можна і навіть потрібно.

Адже на Макарія прийнято ходити один до одного в гості, влаштовувати дружні посиденьки і чаювати. А оскільки 1 лютого 2020 року – це субота, з'явиться ще й можливість дотриматися давню традицію.

Переступаючи поріг, потрібно сказати: "З дому йду паном, а додому повернуся боярином". Цей заговір дасть вам міцне тіло і розум.

Що потрібно зробити на Макарія Весновказчика

Перший день останнього місяця зими сприятливий для нових починань. Особливо вдалими стануть нові справи, спрямовані на благо інших людей.

Треба запам'ятати сон, який приснився на Макарія. Сновидіння віщують благополуччя. Якщо сон приснився вдень, то він до вечора збудеться.

Що категорично не можна робити 1 лютого

Не можна виконувати важку роботу, інакше весь рік доведеться пахати.

В одязі не можна вибирати чорний траурний колір – це до біди. Свій наряд варто урізноманітнити яскравими тонами.

1 лютого не можна стригти волосся.

Не можна лихословити - в цей день мова повинна бути максимально чистою.

Всі прикмети цього дня:

  • Погода у цей день передвіщала погоду на весь лютий.
  • Якщо зранку була завірюха, а до середини дня вона розгулялася, то така погода ще довго протримається.
  • Якщо 1 лютого сильний мороз, то літо буде теплим.
  • Зоряне небо віщувало холоду і пізню весну.
  • Ясний день говорив, що весна прийде рано.
  • Мете сніг – хуртовини прийдуть на Масляну.
  • Якщо 1 лютого буде тепло, перша половина літа буде дощовою.

Діти, що народилися в цей день, легкі душею, веселі балакуни й фантазери. Їм слід носити алмаз в якості оберега.

Свято 31 січня: що категорично заборонено робити, головні прикмети Православний календар на лютий 2020: головні свята в Україні
Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся