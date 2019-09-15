Православный скандал: свадьба Собчак оскорбила чувства верующих

Собчак вышла замуж (фото: коллаж РБК-Украина)

Свадьба Ксении Собчак только недавно прошла, а на нее уже пожаловались в Генпрокуратуру

Свадьба известной российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак и и режиссера Константина Богомолова состоялась в пятницу, 13 сентября и наделала немало шума.

Сейчас стало известно, что национал-консервативное движение России подало в Генпрокуратуру заявление против Собчак, в котором ее обвиняют в оскорблении чувств верующих.

Собчак вышла замуж (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Главная причина иска - секс-представление во время гуляния после официального заключения брака. Отмечается, что танцы Собчак оскорбили христианские ценности и религиозные символы.

Собчак вышла замуж (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Кроме того, поднялось возмущение из-за венчания Ксении Собчак и Константина Богомолова в храме. Официально ранее разведенным христианам запрещено повторно венчаться и Собчак обвиняется в том, что она обманула служителей церкви.

Собчак вышла замуж (видео: instagram.com/xenia_sobchak)

Напомним, что Собчак удивила всех гостей эротическим танцем под песню Ирины Аллегровой "Войди в меня". Она исполнила пластичный танец, в том числе и лежа на сцене.

Стоит отметить, что Собчак и Богомолов всю ночь, которая прошла в Музее Москвы, устраивали друг для друга сюрпризы.

Ранее сообщалось о том, что бывший муж Собчак Максим Виторган лишился крупной суммы денег на Кипре. Все деньги он держал на карточках, которые потерял вместе со своим кошельком.