Православный календарь на июль: про какие важные праздники нужно помнить

Православный календарь на июль 2020 расскажет про важные для христиан восточного обряда дни. Во второй месяц лета нас ждет два великих недвунадесятых праздника - Рождество Иоанна Предтечи (Ивана Купала) 7 июля и День Петра и Павла или Петров день 12 июля.

Для справки, великих праздников в календаре - 17. Пять из них не принадлежат к двенадцати важнейших после Пасхи, но все равно считаются великими.

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи, Иванов день

В этот великий праздник православные празднуют Рождество Иоанна Крестителя. В Евангелии сказано, что Иоанн - ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Мессии. Отметим, что в народе 7 июля более известно, как праздник Ивана Купала. Ранее он был приурочен к дню летнего солнцестояния (24 июня по старому стилю).

8 июля - День Петра и Февронии

В этот день поминают святых Петра и Февронию. Они являются покровителями семьи и брака.

11 июля - окончание поста

11 июля заканчивается Петров пост, который начался 15 июня - через неделю после Дня Святой Троицы. Количество постных дней каждый год разное, ведь оно зависит от переходящих праздников - Троицы и Пасхи. В этом году Петров пост длится 26 дней.

12 июля - День святых апостолов Петра и Павла

В этот великий православный праздник чтят память апостолов Петра и Павла. Согласно церковному преданию, святые первоверховные апостолы приняли святое мученичество в один день.

28 июля - День крещения Киевской Руси

Этот день является особенным православным праздником для украинцев. Он приурочен к тому, что Святой Владимир крестил Киевскую Русь и обратил нас в христианство в 988 году.

Ранее мы писали про Петров пост в 2020 году, когда он начинается и какие есть ограничения.

А также сообщали, какие православные праздники будет отмечать Украина в июне 2020.