ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Петров пост в 2020 году: когда начинается и какие есть ограничения

STYLERЖизнь    13.06.2020 - 10:11
Петров пост в 2020 году: когда начинается и какие есть ограничения
Петров пост в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

В Украине начинается первый летний пост

Петров пост – это первый летний пост в 2020 году. В народе его еще называют Апостольским постом. Традиционно он начинается через неделю после Троицы и в этом году начнется в понедельник, 15 июня. Что это за пост и какие традиции соблюдают христиане – читайте в Styler.

Дата начала этого поста непостоянна, так как привязана к дате празднования Троицы. А вот конец этого поста всегда в один и тот же день – 11 июля. 12 июля христиане отмечают праздник апостолов Петра и Павла. Именно это дата и дала названию Петрову посту. В 2020 году пост продлится 27 дней.

Запреты на Петров пост

Этот пост не является очень строгим, таким как Великий пост. Есть постные дни, в которые запрещено употреблять мясо и мясные блюда, молоко и молочные продукты, а также яйца. По средам и пятницам нельзя есть рыбу, а в остальные дни – можно. От алкоголя также нужно отказаться, но церковь не запрещает употребления небольшого количества вина по воскресеньям и в праздники. По понедельникам можно есть горячую пищу, но без растительного масла.

Кроме ограничений в пище, есть и другие ограничения во время Петрова поста:

  • Отказ от шумных застолий и посещения развлекательных мероприятий
  • Отказ от сквернословия, ссор, конфликтов, зависти и плохих мыслей
  • Ограничить просмотр телевизора, отказ от социальных сетей
  • В Петров пост не играют свадьбы

Напомним, ранее мы писали о том, какие православные праздники будет отмечать Украина в июне 2020 года.

А также рассказывали о том, какие дни в июне 2020 года оказались под запретом для работы в огороде и в саду.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины церковьПраздникипост
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь