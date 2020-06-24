Православний календар на липень: про які важливі свята треба пам'ятати

Православний календар на липень 2020 розповість про важливі для християн східного обряду дні. У другий місяць літа нас чекає два великих недвунадесятих свята - Різдво Іоанна Предтечі (Івана Купала) 7 липня та День Петра і Павла або Петров день 12 липня.

Для довідки, великих свят у календарі - 17. П'ять з них не належать до дванадцяти найважливіших після Пасхи, але все одно вважаються великими.

7 липня - Різдво Іоанна Предтечі, Іванів день

У цей великий празник православні святкують Різдво Іоанна Хрестителя. В Євангелії сказано, що Іоанн - найближчий попередник Ісуса Христа, який передбачив пришестя Месії. Відзначимо, що в народі 7 липня більш відоме як свято Івана Купала. Раніше воно було приурочене до дня літнього сонцестояння (24 червня за старим стилем).

8 липня - День Петра і Февронії

У цей день вшановують святих Петра і Февронію. Вони є покровителями сім'ї та шлюбу.

11 липня - закінчення посту

11 липня закінчується Петрів піст, який розпочався 15 червня - через тиждень після Дня Святої Трійці. Кількість пісних днів кожен рік різна, адже вона залежить від перехідних свят - Трійці та Великодня. Цього року Петрів піст триває 26 днів.

12 липня - День святих апостолів Петра і Павла

В це велике православне свято шанують пам'ять апостолів Петра та Павла. Згідно з церковним переказом, святі першоверховні апостоли прийняли святе мучеництво в один день.

28 липня - День хрещення Київської Русі

Цей день є особливим православним святом для українців. Він приурочений до того, що Святий Володимир хрестив Київську Русь і звернув нас в християнство у 988 році.

Раніше ми писали про Петрів піст у 2020 році, коли він починається і які є обмеження.

А також повідомляли, які православні свята відзначатиме Україна в червні 2020.