Православный календарь на февраль 2020: главные праздники в Украине

Православный церковный календарь на февраль 2020 для Украины - в материале Styler
Православный церковный календарь на февраль 2020 года для Украины богат на события. В последнем месяце зимы верующие будут отмечать важный праздник, который принадлежит к числу двунадесятых - Сретение Господне - на 40-й день после рождения Иисуса Христа.
Кроме того, с первой декады февраля православные начинают подготовку к Великому посту перед Пасхой. Первое из четырех воскресений называют Неделя о мытаре и фарисее, второе - Мясопустная неделя, а за ней уже следует Масленица.
Добавим также, что нынешний год високосный, поэтому февраль продлится на один "дополнительный" день.
Какие праздники ожидаются в последнем месяце зимы - в материале Styler.
1 февраля - Преподобного Макария Египетского. Обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского. Блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского.
2 февраля - Иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец". Преподобного Евфимия Великого. Скифских мучеников Инны, Пинны и Риммы.
3 февраля - преподобного Максима Исповедника. Мученика Неофита. Мученицы девы Агнии. Преподобного Максима Грека. Ктиторской и названной "Отрада и утешение", Ватопедских икон Божией Матери.
4 февраля - апостола Тимофея. Пеподобномученика Анастасия Персеянина. Преподобномученика Анастасия Печерского. Белевского чудотворца преподобного Макария Жабинского.
5 февраля - священномученика Климента, епископа Анкирского. Мученика Агафангела. Собор Костромских святых. Преподобного Геннадия Костромского.
День постный.
6 февраля - преподобной Ксении. Святого Герасима Великопермского. Блаженной Ксении Петербургской. Мученика Иоанна Казанского.
7 февраля - святого Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.
Святого Моисея, архиепископа Новгородского. Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. Иконы Божией Матери "Утоли Моя Печали".
День постный.
8 февраля - Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Мучеников Анании и Петра. Преподобного Симеона. Святого Иосифа.
Преподобного Симеона Ветхого
9 февраля - Неделя о мытаре и фарисее - первое из четырех воскресений подготовки к Великому посту. Перенесение мощей Святого Иоанна Златоуста.
Преподобного Петра Египетского.
10 февраля - преподобного Ефрема Сирина и преподобного Исаака Сирина.
Преподобного Феодосия Тотемского. Преподобного Ефрема Новоторжского.
Преподобного Ефрема Печерского. Суморинской-Тотемской иконы Божьей Матери. Сплошная (всеядная) - Церковь освобождает верующих от однодневного поста.
Православный церковный календарь на февраль 2020
11 февраля - перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца.
Святого Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского. Святых Герасима, Питирима и Ионы, епископов Великопермских. Мученика Романа и иже с ним. Сплошная (всеядная).
12 февраля - Собор Вселенских учителей и святых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Сплошная (всеядная).
13 февраля - Бессребреников мучеников Кира и Иоанна. Мучениц Афанасии и дочерей ее. Святого Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.
Сплошная (всеядная).
14 февраля - Предпразднство Сретения Господня. Мученика Трифона. Мучениц Перпетуи и иже с ней. Преподобного Петра Галатийского. Новомученика
иерея Петра (Скипетрова). Сплошная (всеядная).
15 февраля - Сретение Господа нашего Иисуса Христа - большой православный праздник, который принадлежит к числу двунадесятых. Сплошная (всеядная).
Сретение Господне празднуют 15 февраля (Фото из открытых источников)
16 февраля - Попразднство Сретения Господня. Праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Равноапостола Николая, архиепископа Японского. Благоверного князя Романа Угличского.
17 февраля - Благоверного князя Георгия Владимирского. Преподобного Кирилла Новоезерского. Преподобного Николая-исповедника, игумена Студийського.
Преподобного Исидора Пелусиотского. Преподобного Авраамия и Коприя Печензких.
18 февраля - мученицы Агафьи. Святого Феодосия, архиепископа Черниговского.
Иконы Божией Матери "Взыскание погибших".
19 февраля - преподобного Вукола, епископа Смирнского. Преподобного Варсонофия Великого. Святого Фотия, патриарха Константинопольского. Мученика Иулиана. Мучениц Марфы и Марии. День постный.
20 февраля - преподобных Парфения, епископа Лампсакийского. Преподобного Луки Елладского. 1003 мучеников Никомидийских.
21 февраля - великомученика Феодора Стратилата. Пророка Захарии Серповидца. Святого Саввы II, архиепископа Сербского. День постный.
22 февраля - Отдание праздника Сретения Господня. Обретение мощей святого Иннокентия, епископа Иркутского. Преподобных Панкратия Печерского.
Преподобных Никифора и Геннадия Важеезерских.
23 февраля - Мясопустная неделя. Священномученика Харалампия и мученика Порфирия. Мученицы Валентины. Благоверной княгини Анны Новгородской.
Преподобного Лонгина Коряжемского. Преподобного Прохора Печерского.
Иконы Божией Матери "Огневидная".
24 февраля - Священномученика Власия, епископа Севастийского. Преподобного
Димитрия Прилуцкого. Благоверного князя Всеволода, во святом крещении Гавриила Псковского. Праведной Феодоры. Сырная седмица (Масленица).
25 февраля - Святого Алексия, митрополита Московского. Святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. Святого Антония, патриарха Константинопольского.
Иверской иконы Божией Матери. Сырная седмица (Масленица).
26 февраля - преподобного Мартиниана. Преподобных Зои и Фотиния (Светланы). Преподобного Стефана, в иноцтви Симеона, царя Сербского.
Преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского. Сырная седмица (Масленица).
27 февраля - святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.
Благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора. Преподобного Исаакия Печерского. Преподобного Марона, отшельника Сирийского. Сырная седмица (Масленица).
28 февраля - апостола от 70 Онисима. Преподобного Пафнутия и дочери его Евфросинии. Преподобного Евсевия. Виленской иконы Божией Матери. Сырная седмица (Масленица).
29 февраля - мучеников Памфила пресвитера, Валента диакона и других
Мучеников Персидских в Мартирополи. Преподобного Маруфа, епископа Месопотамского. Сырная седмица (Масленица).