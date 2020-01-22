Православный календарь на февраль 2020: главные праздники в Украине

Православный церковный календарь на февраль 2020 года для Украины богат на события. В последнем месяце зимы верующие будут отмечать важный праздник, который принадлежит к числу двунадесятых - Сретение Господне - на 40-й день после рождения Иисуса Христа.

Кроме того, с первой декады февраля православные начинают подготовку к Великому посту перед Пасхой. Первое из четырех воскресений называют Неделя о мытаре и фарисее, второе - Мясопустная неделя, а за ней уже следует Масленица.

Добавим также, что нынешний год високосный, поэтому февраль продлится на один "дополнительный" день.

Какие праздники ожидаются в последнем месяце зимы - в материале Styler.

1 февраля - Преподобного Макария Египетского. Обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского. Блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского.

2 февраля - Иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец". Преподобного Евфимия Великого. Скифских мучеников Инны, Пинны и Риммы.

3 февраля - преподобного Максима Исповедника. Мученика Неофита. Мученицы девы Агнии. Преподобного Максима Грека. Ктиторской и названной "Отрада и утешение", Ватопедских икон Божией Матери.

4 февраля - апостола Тимофея. Пеподобномученика Анастасия Персеянина. Преподобномученика Анастасия Печерского. Белевского чудотворца преподобного Макария Жабинского.

5 февраля - священномученика Климента, епископа Анкирского. Мученика Агафангела. Собор Костромских святых. Преподобного Геннадия Костромского.

День постный.

6 февраля - преподобной Ксении. Святого Герасима Великопермского. Блаженной Ксении Петербургской. Мученика Иоанна Казанского.

7 февраля - святого Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

Святого Моисея, архиепископа Новгородского. Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. Иконы Божией Матери "Утоли Моя Печали".

День постный.

8 февраля - Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Мучеников Анании и Петра. Преподобного Симеона. Святого Иосифа.

Преподобного Симеона Ветхого

9 февраля - Неделя о мытаре и фарисее - первое из четырех воскресений подготовки к Великому посту. Перенесение мощей Святого Иоанна Златоуста.

Преподобного Петра Египетского.

10 февраля - преподобного Ефрема Сирина и преподобного Исаака Сирина.

Преподобного Феодосия Тотемского. Преподобного Ефрема Новоторжского.

Преподобного Ефрема Печерского. Суморинской-Тотемской иконы Божьей Матери. Сплошная (всеядная) - Церковь освобождает верующих от однодневного поста.

Православный церковный календарь на февраль 2020

11 февраля - перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца.

Святого Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского. Святых Герасима, Питирима и Ионы, епископов Великопермских. Мученика Романа и иже с ним. Сплошная (всеядная).

12 февраля - Собор Вселенских учителей и святых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Сплошная (всеядная).

13 февраля - Бессребреников мучеников Кира и Иоанна. Мучениц Афанасии и дочерей ее. Святого Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.

Сплошная (всеядная).

14 февраля - Предпразднство Сретения Господня. Мученика Трифона. Мучениц Перпетуи и иже с ней. Преподобного Петра Галатийского. Новомученика

иерея Петра (Скипетрова). Сплошная (всеядная).

15 февраля - Сретение Господа нашего Иисуса Христа - большой православный праздник, который принадлежит к числу двунадесятых. Сплошная (всеядная).

Сретение Господне празднуют 15 февраля (Фото из открытых источников)

16 февраля - Попразднство Сретения Господня. Праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Равноапостола Николая, архиепископа Японского. Благоверного князя Романа Угличского.

17 февраля - Благоверного князя Георгия Владимирского. Преподобного Кирилла Новоезерского. Преподобного Николая-исповедника, игумена Студийського.

Преподобного Исидора Пелусиотского. Преподобного Авраамия и Коприя Печензких.

18 февраля - мученицы Агафьи. Святого Феодосия, архиепископа Черниговского.

Иконы Божией Матери "Взыскание погибших".

19 февраля - преподобного Вукола, епископа Смирнского. Преподобного Варсонофия Великого. Святого Фотия, патриарха Константинопольского. Мученика Иулиана. Мучениц Марфы и Марии. День постный.

20 февраля - преподобных Парфения, епископа Лампсакийского. Преподобного Луки Елладского. 1003 мучеников Никомидийских.

21 февраля - великомученика Феодора Стратилата. Пророка Захарии Серповидца. Святого Саввы II, архиепископа Сербского. День постный.

22 февраля - Отдание праздника Сретения Господня. Обретение мощей святого Иннокентия, епископа Иркутского. Преподобных Панкратия Печерского.

Преподобных Никифора и Геннадия Важеезерских.

23 февраля - Мясопустная неделя. Священномученика Харалампия и мученика Порфирия. Мученицы Валентины. Благоверной княгини Анны Новгородской.

Преподобного Лонгина Коряжемского. Преподобного Прохора Печерского.

Иконы Божией Матери "Огневидная".

24 февраля - Священномученика Власия, епископа Севастийского. Преподобного

Димитрия Прилуцкого. Благоверного князя Всеволода, во святом крещении Гавриила Псковского. Праведной Феодоры. Сырная седмица (Масленица).

25 февраля - Святого Алексия, митрополита Московского. Святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. Святого Антония, патриарха Константинопольского.

Иверской иконы Божией Матери. Сырная седмица (Масленица).

26 февраля - преподобного Мартиниана. Преподобных Зои и Фотиния (Светланы). Преподобного Стефана, в иноцтви Симеона, царя Сербского.

Преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского. Сырная седмица (Масленица).

27 февраля - святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

Благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора. Преподобного Исаакия Печерского. Преподобного Марона, отшельника Сирийского. Сырная седмица (Масленица).

28 февраля - апостола от 70 Онисима. Преподобного Пафнутия и дочери его Евфросинии. Преподобного Евсевия. Виленской иконы Божией Матери. Сырная седмица (Масленица).

29 февраля - мучеников Памфила пресвитера, Валента диакона и других

Мучеников Персидских в Мартирополи. Преподобного Маруфа, епископа Месопотамского. Сырная седмица (Масленица).