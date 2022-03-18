Православный календарь на апрель 2022: важные даты самого особенного месяца в году

Апрель 2022 - самый особенный месяц в году для православных украинцев, ведь мы будем праздновать Пасху, Благовещение, Вербное воскресенье, также нас ждет Страстная неделя, где каждый день имеет свои традиции.

Все важные даты второго месяца весны - читайте ниже в материале Styler .

Вот какие праздники нас ждут в апреле 2022:

Ранее мы писали, какие традиции имеет Благовещение, которое отмечается ежегодно 7 апреля.

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