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Православний календар на квітень 2022: важливі дати найособливішого місяця в році

Колаж РБК-Україна: Православний календар на квітень 2022
Автор: Світлана Мащенко

Квітень 2022 - найбільш особливий місяць у році для православних українців, адже ми будемо святкувати Великдень, Благовіщення, Вербну неділю, також нас чекає Страсний тиждень, де кожен день має свої традиції.

Всі важливі дати другого місяця весни - читайте нижче в матеріалі Styler.

Ось які свята нас чекають у квітні 2022:

2 квітня - Вселенська батьківська субота;

3 квітня - Преподобного Іоанна Лествичника;

5 квітня - Преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського. Стояння Марії Єгипетської;

7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці;

8 квітня - Собор Архангела Гавриїла;

9 квітня - Похвала Пресвятої Богородиці (субота акафіста);

10 квітня - Преподобний Іларіон Новий (Пелікітський). Преподобної Марії Єгипетської, Радомишльської ікони Божої Матері;

16 квітня - Лазарева субота;

17 квітня - Вербна неділя. Вхід Господній В Єрусалим;

18 квітня - Страсна седмиця (триватиме по 24 квітня);

21 квітня -Великий (чистий) Четвер. Спогад Таємної Вечері;

22 квітня - Велика п'ятниця. Спогад Святих Страстей Ісуса Христа;

23 квітня - Велика Субота;

24 квітня - Великдень (Світле Христове Воскресіння);

25 квітня - Великодня (світла) седмиця (триватиме по 1 травня);

30 Квітня - Преподобного Паїсія Київського.

Раніше ми писали, які традиції має Благовіщення, яке відзначається щорічно 7 квітня.

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