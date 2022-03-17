Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: когда отметим, важны традиции и запреты праздника
Благовещение Пресвятой Богородицы - третий по важности религиозный праздник после Пасхи и Рождества Христова. Его дата всегда 7 апреля, то есть ровно за девять месяцев до Рождества.
Что означает этот праздник, каковы его традиции, приметы и запреты - читайте ниже в материале Lite.
Значение праздника
В христианстве Благовещение - благая весть от архангела Гавриила к Деве Марии о том, что она непорочно зачнет от Святого Духа и родит Иисуса Христа, Сына Божьего.
В народе издавна праздник ассоциировался с приходом весны, устойчивого тепла, началом нового земледельческого года.
Благовещение упоминается в Евангелие от Луки. По сказанию, Архангел Гавриил явился Деве Марии в местечке Назарет, когда она набирала воду из источника.
Традиции празднования Благовещения
В храмах совершается праздничная литургия, которая часто завершается крестным ходом и традицией выпускать в небо белых голубей, как символ Святого Духа.
Богослужение в этот день полно возвышенных, величественных и радостных гимнов, много раз в храме Божьем звучит хорошо известное всем приветствие архангела: "Радуйся!"
Желательно в этот день исповедоваться и причаститься.
Главный цвет праздника - голубой, его еще зовут Богородичным.
Для тех кто придерживается Великого поста, на праздник есть послабление: можно поесть рыбы и выпить немножко вина.
Важно на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы делать добрые дела, подавать милостыню, не ссориться с родными и близкими.
Что запрещено делать 7 апреля
- Браться за любую работу, особенно - беременным женщинам. Существует поверье, что даже птица на Благовещение не вьет гнезда.
- Забивать животных.
- Проводить шумные забавы, сильно веселиться, злоупотреблять алкоголем.
- Заниматься шитьем, расчесываться, стричься.
В этот день хозяева старались не брать яиц с кубел, потому что верили: если прикоснуться к ним рукой - будут вылупляться цыплята с двумя головами.
Большим грехом считалось на Благовещение одалживать огонь.
Приметы на Благовещение
Какая погода на Благовещение, такая и на Пасху. Однако если на Благовещение очень тепло, то на Пасху будет холодно.
Солнце восходит на чистом небе, то весна ранняя, если выглянуло в полдень - средняя, если ясно вечером - поздняя.
Если на Благовещение хорошая погода - будет хороший урожай.
Гроза свидетельствует, что в этом году будет очень много орехов. А дождь - осенью будет очень богатый урожай грибов.
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