Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: когда отметим, важны традиции и запреты праздника

Благовещение Пресвятой Богородицы - третий по важности религиозный праздник после Пасхи и Рождества Христова. Его дата всегда 7 апреля, то есть ровно за девять месяцев до Рождества.

Что означает этот праздник, каковы его традиции, приметы и запреты - читайте ниже в материале Lite .

Значение праздника

В христианстве Благовещение - благая весть от архангела Гавриила к Деве Марии о том, что она непорочно зачнет от Святого Духа и родит Иисуса Христа, Сына Божьего.

В народе издавна праздник ассоциировался с приходом весны, устойчивого тепла, началом нового земледельческого года.

Благовещение упоминается в Евангелие от Луки. По сказанию, Архангел Гавриил явился Деве Марии в местечке Назарет, когда она набирала воду из источника.

Традиции празднования Благовещения

В храмах совершается праздничная литургия, которая часто завершается крестным ходом и традицией выпускать в небо белых голубей, как символ Святого Духа.

Богослужение в этот день полно возвышенных, величественных и радостных гимнов, много раз в храме Божьем звучит хорошо известное всем приветствие архангела: "Радуйся!"

Желательно в этот день исповедоваться и причаститься.

Главный цвет праздника - голубой, его еще зовут Богородичным.

Для тех кто придерживается Великого поста, на праздник есть послабление: можно поесть рыбы и выпить немножко вина.

Важно на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы делать добрые дела, подавать милостыню, не ссориться с родными и близкими.

Что запрещено делать 7 апреля

Браться за любую работу, особенно - беременным женщинам. Существует поверье, что даже птица на Благовещение не вьет гнезда.

Забивать животных.

Проводить шумные забавы, сильно веселиться, злоупотреблять алкоголем.

Заниматься шитьем, расчесываться, стричься.

В этот день хозяева старались не брать яиц с кубел, потому что верили: если прикоснуться к ним рукой - будут вылупляться цыплята с двумя головами.

Большим грехом считалось на Благовещение одалживать огонь.

Приметы на Благовещение

Какая погода на Благовещение, такая и на Пасху. Однако если на Благовещение очень тепло, то на Пасху будет холодно.

Солнце восходит на чистом небе, то весна ранняя, если выглянуло в полдень - средняя, если ясно вечером - поздняя.

Если на Благовещение хорошая погода - будет хороший урожай.

Гроза свидетельствует, что в этом году будет очень много орехов. А дождь - осенью будет очень богатый урожай грибов.