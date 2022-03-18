Православний календар на квітень 2022: важливі дати найособливішого місяця в році

Квітень 2022 - найбільш особливий місяць у році для православних українців, адже ми будемо святкувати Великдень, Благовіщення, Вербну неділю, також нас чекає Страсний тиждень, де кожен день має свої традиції.

Всі важливі дати другого місяця весни - читайте нижче в матеріалі Styler .

Ось які свята нас чекають у квітні 2022:

Раніше ми писали, які традиції має Благовіщення, яке відзначається щорічно 7 квітня.

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