Православний календар на квітень 2022: важливі дати найособливішого місяця в році
Квітень 2022 - найбільш особливий місяць у році для православних українців, адже ми будемо святкувати Великдень, Благовіщення, Вербну неділю, також нас чекає Страсний тиждень, де кожен день має свої традиції.
Всі важливі дати другого місяця весни - читайте нижче в матеріалі Styler.
Ось які свята нас чекають у квітні 2022:
2 квітня - Вселенська батьківська субота;
3 квітня - Преподобного Іоанна Лествичника;
5 квітня - Преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського. Стояння Марії Єгипетської;
7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці;
8 квітня - Собор Архангела Гавриїла;
9 квітня - Похвала Пресвятої Богородиці (субота акафіста);
10 квітня - Преподобний Іларіон Новий (Пелікітський). Преподобної Марії Єгипетської, Радомишльської ікони Божої Матері;
16 квітня - Лазарева субота;
17 квітня - Вербна неділя. Вхід Господній В Єрусалим;
18 квітня - Страсна седмиця (триватиме по 24 квітня);
21 квітня -Великий (чистий) Четвер. Спогад Таємної Вечері;
22 квітня - Велика п'ятниця. Спогад Святих Страстей Ісуса Христа;
23 квітня - Велика Субота;
24 квітня - Великдень (Світле Христове Воскресіння);
25 квітня - Великодня (світла) седмиця (триватиме по 1 травня);
30 Квітня - Преподобного Паїсія Київського.
Раніше ми писали, які традиції має Благовіщення, яке відзначається щорічно 7 квітня.
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