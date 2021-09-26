Православные отмечают предпразднство Воздвижения: что важно сделать в этот день

Предпразднование Воздвижения Креста Господня начинается 26 сентября. За день до большого праздника в храмах проходит всенощная служба. Верующие молятся о здоровье близких и прощении грехов.
Подробно о том, что нужно делать перед Воздвижением и какие правила нужно соблюдать - читайте в нашем материале.
На Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня верующие вспоминают о страданиях Христа на Голгофе и его жертве ради всех людей. Ежегодно праздник отмечается 27 сентября, но имеет один день предпразднства и неделю послепразднования.
Воздвижение начинают отмечать с церковной службы в ночь с 26 на 27 сентября. На всенощном бдении служители храмов выносят крест, который символизирует древнюю святыню. Его возвышают на пять сторон света и осеняют всех присутствующих.
Во время литургии на предпраздство Воздвижения важно помолиться за искупление грехов и здоровье родных. Считается, что Животворящий Крест исцеляет от всех болезней и недугов.
Детям принято дарить крестики. Освященный во время предпраздничной службы крестик будет защищать ребенка, даже если не носить его постоянно.
Перед праздником стоит навести порядок, очистить комнаты от ненужных и старых вещей. Можно принести из храма святую воду и окропить ей все углы в доме.
По традиции, еще наши предки на Воздвижение совершали крестный ход вокруг жилища, чтобы защитить его от злых сил. Также рисовали мелом или сажей кресты на всех дверях, выкладывали крестики рябиновыми веточками.
В дни Крестовоздвижения нужно помогать бедным, греховно отказывать в милостыни. Издавна во время праздника нуждающихся угощали едой и верили, что все сделанное добро обязательно вернется.
На праздник соблюдается строгий однодневный пост. 27 сентября нельзя есть мясные, молочные блюда, яйца и рыбу. Поэтому нужно заранее позаботиться о постных угощениях. В народе Воздвижение называли "капустницами", и главным блюдом на столе были пирожки с капустой.
Праздник появился в IV веке нашей эры, когда в Иерусалиме нашли остатки креста распятия Сына Божьего. По одной из легенд, девушка исцелилась, прикоснувшись к святыне. Вторая версия гласит, что животворящий крест помог воскресить единственного сына женщины.
Молва о чуде разнеслась по всему городу, и у места раскопок собралась толпа людей. Тогда патриарх Макарий впервые воздвиг крест над людьми в разные стороны, чтобы все верующие смогли увидеть его.
Великий праздник был установлен 13 сентября (27 сентября, по новому стилю) в 335 году - на следующий день после освящения храма Гроба Господня в Иерусалиме, который построили на месте обретения Креста.
Напомним, ранее мы писали о том, какие молитвы на Воздвижение нужно прочитать для исцеление от болезней.
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