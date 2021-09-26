Православные отмечают предпразднство Воздвижения: что важно сделать в этот день

На Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня верующие вспоминают о страданиях Христа на Голгофе и его жертве ради всех людей. Ежегодно праздник отмечается 27 сентября, но имеет один день предпразднства и неделю послепразднования.

Как готовиться к Крестовоздвижению: что нужно делать

Воздвижение начинают отмечать с церковной службы в ночь с 26 на 27 сентября. На всенощном бдении служители храмов выносят крест, который символизирует древнюю святыню. Его возвышают на пять сторон света и осеняют всех присутствующих.

Во время литургии на предпраздство Воздвижения важно помолиться за искупление грехов и здоровье родных. Считается, что Животворящий Крест исцеляет от всех болезней и недугов.

Детям принято дарить крестики. Освященный во время предпраздничной службы крестик будет защищать ребенка, даже если не носить его постоянно.

Перед праздником стоит навести порядок, очистить комнаты от ненужных и старых вещей. Можно принести из храма святую воду и окропить ей все углы в доме.

По традиции, еще наши предки на Воздвижение совершали крестный ход вокруг жилища, чтобы защитить его от злых сил. Также рисовали мелом или сажей кресты на всех дверях, выкладывали крестики рябиновыми веточками.

В дни Крестовоздвижения нужно помогать бедным, греховно отказывать в милостыни. Издавна во время праздника нуждающихся угощали едой и верили, что все сделанное добро обязательно вернется.

На праздник соблюдается строгий однодневный пост. 27 сентября нельзя есть мясные, молочные блюда, яйца и рыбу. Поэтому нужно заранее позаботиться о постных угощениях. В народе Воздвижение называли "капустницами", и главным блюдом на столе были пирожки с капустой.

Запреты на Воздвижение

На Крестовоздвижение запрещается тяжелый физический труд. Все работы, в том числе и в огороде, следует завершить до наступления праздника.

Новые дела и проекты лучше отложить, по примете, они обречены на неудачу.

Запрещается ссориться и повышать голос на близких, сквернословить, таить злобу, спорить.

По народному поверью, на Воздвижение нельзя гулять в лесу и у водоемов, чтобы не встретить лешего и духов.

Плохая примета - увидеть змею. Считается, что в это время животные начинают готовиться к спячке и становятся очень агрессивными.

История Воздвижения

Праздник появился в IV веке нашей эры, когда в Иерусалиме нашли остатки креста распятия Сына Божьего. По одной из легенд, девушка исцелилась, прикоснувшись к святыне. Вторая версия гласит, что животворящий крест помог воскресить единственного сына женщины.

Молва о чуде разнеслась по всему городу, и у места раскопок собралась толпа людей. Тогда патриарх Макарий впервые воздвиг крест над людьми в разные стороны, чтобы все верующие смогли увидеть его.

Великий праздник был установлен 13 сентября (27 сентября, по новому стилю) в 335 году - на следующий день после освящения храма Гроба Господня в Иерусалиме, который построили на месте обретения Креста.