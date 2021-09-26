Православні відзначають передсвяття Воздвиження: що важливо зробити в цей день

На Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього віруючі згадують про страждання Христа на Голгофі і його жертву заради всіх людей. Щорічно свято відзначається 27 вересня, але має один день передсвяття і тиждень післясвята.

Як готуватися до Хрестовоздвиження: що потрібно робити

Воздвиження починають відзначати з церковної служби в ніч з 26 на 27 вересня. На всеношній служителі храмів виносять хрест, який символізує древню святиню. Його підносять на п'ять сторін світу і хрестять всіх присутніх.

Під час літургії на передсвяття Воздвиження важливо помолитися за спокутування гріхів і здоров'я рідних. Вважається, що Животворящий Хрест зцілює від усіх хвороб і недуг.

Дітям прийнято дарувати хрестики. Освячений під час передсвяткової служби хрестик буде захищати дитину, навіть якщо не носити його постійно.

Перед святом варто навести порядок, очистити кімнати від непотрібних і старих речей. Можна принести з храму святу воду і окропити їй всі кути в домі.

За традицією, ще наші предки на Воздвиження здійснювали хресний хід навколо житла, щоб захистити його від злих сил. Також малювали крейдою або сажею хрести на всіх дверях, викладали хрестики горобиновими гілочками.

У дні Хрестовоздвиження потрібно допомагати бідним, гріховно відмовляти в милостині. З давніх-давен під час свята нужденних пригощали їжею і вірили, що все зроблене добро обов'язково повернеться.

На свято дотримуються суворого одноденного посту. 27 вересня не можна їсти м'ясні, молочні страви, яйця і рибу. Тому потрібно заздалегідь подбати про пісні частування. У народі Воздвиження називали "капусницями", і головним блюдом на столі були пиріжки з капустою.

Заборони на Воздвиження

На Хрестовоздвиження забороняється важка фізична праця. Всі роботи, в тому числі і в городі, слід завершити до настання свята.

Нові справи і проекти краще відкласти, за прикметою, вони приречені на невдачу.

Забороняється сваритися і підвищувати голос на близьких, лихословити, тримати злість, сперечатися.

За народним повір'ям, на Воздвиження не можна гуляти в лісі і біля водойм, щоб не зустріти лісовика і духів.

Погана прикмета - побачити змію. Вважається, що в цей час тварини починають готуватися до сплячки і стають дуже агресивними.

Історія Воздвиження

Свято з'явилося в IV столітті нашої ери, коли в Єрусалимі знайшли залишки хреста розп'яття Сина Божого. За однією з легенд, дівчина одужала, доторкнувшись до святині. Друга версія говорить, що животворящий хрест допоміг воскресити єдиного сина жінки.

Чутка про диво рознеслася по всьому Єрусалиму, і у місця розкопок зібрався натовп людей. Тоді патріарх Макарій вперше піднес хреста над людьми в різні боки, щоб всі віруючі змогли побачити його.

Велике свято було встановлено 13 вересня (27 вересня, за новим стилем) в 335 році - наступного дня після освячення храму Гробу Господнього в Єрусалимі, який побудували на місці знаходження Хреста.