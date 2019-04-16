Правнук Сталина назвал россиян дегенератами

Внука Сталина взбесило то, что почти половина россиян считают репрессии в лагерях ГУЛАГа оправданными
Правнук Иосифа Сталина художник Яков Джугашвили назвал россиян, которые считают его предка героем, дегенератами. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя данные опроса, согласно которому почти 50 % жителей РФ считают оправданными массовые политические репрессии в СССР в период правления Кобы.
Яков Джугашвили (фото: mixnews.lv)
Потомок тирана считает, что данные опроса показывают невежество и жестокость россиян, ведь они, по сути, считают преступления нормой.
"46 % считают преступления вполне нормальным явлением. Вот антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путем совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими", - сказал Джугашвили.
Отметим, что слова грузинского активиста и художника поддержали многие пользователи сети.
Скриншот
Скриншот
Скриншот поста
Добавим, что согласно опросу, проведенного российским "Левада-центром", положительно роль диктатора и убийцы Иосифа Сталина в истории оценивают 70 % жителей России. И это, отметим, рекорд - никогда еще эта персона не была настолько любима жителями РФ.
Напомним, знаменитая украинская писательница Оксана Забужко рассказала, чем Путин и его политика хуже деяний Гитлера и Сталина.
Ранее мы писали о том, что россияне чуть не разорвали активиста, который бросил цветы в бюст Сталина возле Кремля со словами: "Гори в аду, палач народов".