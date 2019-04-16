Правнук Сталіна назвав росіян дегенератами

Правнук Йосипа Сталіна художник Яків Джугашвілі назвав росіян, які вважають його предка героєм, дегенератами. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи дані опитування, згідно з яким майже 50 % жителів РФ вважають виправданими масові політичні репресії в СРСР в період правління Коби.

Яків Джугашвілі (фото: mixnews.lv)

Нащадок тирана вважає, що дані опитування показують неуцтво, жорстокість росіян, адже вони, по суті, вважають злочини нормою.

"46 % вважають злочини цілком нормальним явищем. Антисталінська і антирадянська брехня перетворила народ в моральних виродків і дегенератів, які щиро вважають, що великі цілі досягаються шляхом вчинення злочинів тими, хто за службовим обов'язком зобов'язаний боротися зі злочинністю, тобто держслужбовцями", - сказав Джугашвілі.

Зазначимо, що слова грузинського активіста і художника підтримали багато користувачів мережі.

Скріншот

А нинішня влада тільки погіршує становище. Буття визначає свідомість.

В радянській Росії, насправді, мережа концентраційних таборів була більш розвинена ніж, в фашистській Німеччині... І були послані туди дисиденти, ті, хто виступав проти комуністичного або сталінського режиму. Багато росіян знають про це, багато – ігнорують це, і не хочуть про це знати. І до цього моменту у суспільства немає готовності подивитися на це і запитати: "Як таке можливо, що в нашій країні існувала така система? Що було в нашій психології як нації, що послужило цьому причиною? І що ми можемо зробити, щоб бути впевненими, що це більше не станеться з нами ніколи?" І найбільш частою причиною стримування зростання в російському суспільстві, у всіх аспектах російського суспільства, є небажання робити це

Скріншот

Ці любителі Сталіна просто себе на місці вертухаїв уявляють.

З цими росіянами все зрозуміло. Заносьте інших.

Яків абсолютно прав!

У тому, що він правий, немає ніяких сумнівів. Одне шкода - таких дегенератів в Росії ну просто сила-силенна.

Скріншот поста

Додамо, що згідно з опитуванням, проведеного російським "Левада-центром", позитивно роль диктатора і вбивці Йосипа Сталіна в історії оцінюють 70 % жителів Росії. І це, зазначимо, рекорд - ніколи ще ця персона не була настільки любляча жителями РФ.

Нагадаємо, знаменита українська письменниця Оксана Забужко розповіла, чим Путін і його політика гірше діянь Гітлера і Сталіна.

Раніше ми писали про те, що росіяни ледь не розірвали активіста, який кинув квіти до погруддя Сталіна біля Кремля зі словами: "Гори в пеклі, кат народів".