Правнук Сталіна назвав росіян дегенератами

Онука Сталіна розлютило те, що майже половина росіян вважають репресії в таборах ГУЛАГу виправданими
Правнук Йосипа Сталіна художник Яків Джугашвілі назвав росіян, які вважають його предка героєм, дегенератами. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи дані опитування, згідно з яким майже 50 % жителів РФ вважають виправданими масові політичні репресії в СРСР в період правління Коби.
Яків Джугашвілі (фото: mixnews.lv)
Нащадок тирана вважає, що дані опитування показують неуцтво, жорстокість росіян, адже вони, по суті, вважають злочини нормою.
"46 % вважають злочини цілком нормальним явищем. Антисталінська і антирадянська брехня перетворила народ в моральних виродків і дегенератів, які щиро вважають, що великі цілі досягаються шляхом вчинення злочинів тими, хто за службовим обов'язком зобов'язаний боротися зі злочинністю, тобто держслужбовцями", - сказав Джугашвілі.
Зазначимо, що слова грузинського активіста і художника підтримали багато користувачів мережі.
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Додамо, що згідно з опитуванням, проведеного російським "Левада-центром", позитивно роль диктатора і вбивці Йосипа Сталіна в історії оцінюють 70 % жителів Росії. І це, зазначимо, рекорд - ніколи ще ця персона не була настільки любляча жителями РФ.
Нагадаємо, знаменита українська письменниця Оксана Забужко розповіла, чим Путін і його політика гірше діянь Гітлера і Сталіна.
Раніше ми писали про те, що росіяни ледь не розірвали активіста, який кинув квіти до погруддя Сталіна біля Кремля зі словами: "Гори в пеклі, кат народів".