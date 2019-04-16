У Сталина не было интернета: Забужко назвала главную угрозу для украинцев

Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина)

Писательница рассказала, чем развязанная против Украины война отличается от войн, которые были за много лет до этого

Оксана Забужко, знаменитая украинская писательница и лауреат Шевченковской премии, назвала главные угрозы для Украины сегодня.

Об этом она рассказала в своем выступлении во время Киевского форума по Безопасности, который состоялся на днях.

По ее словам, современные войны диктаторы ведут уже не только с помощью оружия, но и информационных технологий.

"Я постоянно повторяю это при каждой возможности. Я не устаю повторять о главной, как мне кажется, угрозе 21 века, новом типе тоталитаризма. Это все уже здесь, уже с нами. Я говорю и о новом типе войны. Не только генералы готовятся к новым войнам. Все мы мыслим о войне где-то в терминах прошлого и не всегда должным образом реагируем на вызовы, которые она нам приносит сегодня", - сказала Забужко.

Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина)

По ее словам, сама она не устает при каждом удобном случае повторять о том, как изменилось ведение войн со временем.

"Войны 21 века – это уже не бомбардировка городов, как было в 20-м веке. Сейчас это бомбардировки мозгов! Современные информационные технологии позволяют новым захватчикам и новым диктаторам значительно дешевле завоевывать и покорять страны и превращать демократии на симулякры методом выедания изнутри их смыслов", - сказала Забужко.

По ее словам, российская пропаганда действует так, чтобы украинцы сами поддерживали ее, что ослабляет государство изнутри.

"Именно поэтому я очень настороженно отношусь к традиционной западной снисходительности в адрес Путина, который, мол, не такой страшный, как Гитлер и Сталин. Но у Гитлера не было телевидения, у Сталина не было интернета! Сегодняшние технологии позволяют достичь тех результатов, к которым они стремятся", - подчеркнула она.

Сейчас в России происходит синтез политики и шоу, добавила писательница.

"Сейчас мы наблюдаем синтез Лубянки и Голливуда, который так блестяще демонстрирует на международной арене сегодняшняя Россия и Кремль. Наша задача - противостоять этому", - сказала Оксана Зубужко.

Напомним, ранее Оксана Забужко в большом интервью рассказала о войне на Донбассе и российских фейках.

Также Забужко объяснила разницу между украинцами и россиянами.