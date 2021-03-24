Правительство "слило" данные тысяч украинцев, записанных на вакцинацию: техническая ошибка
Сегодня, 24 марта, на сайте Министерства по делам ветеранов Украины опубликовали список украинцев, которые записались на внеочередную вакцинацию как лидеры общественного мнения. В свободный доступ выложили имена, номера телефонов, место работы и возраст людей.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Всего в свободный доступ выложили персональные данные людей как минимум из семи областей: Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой.
Эта информация была в свободном доступе около четырех часов, ее удалили после обращения граждан и журналистов. В министерстве так и не смогли объяснить, как произошла эта ошибка.
"Не могу сказать, что это было. Техническая ошибка, возможно. Я не могу сказать, кто ошибся", - заявил работник отдела обращений Министерства по делам ветеранов Сергей Кириленко.
Таблица с персональной информацией украинцев, которую опубликовали на сайте (фото: zaxid.net)
Позже Спикер министра по делам ветеранов Оксана Химич в комментарии "Радио Свобода" сказала, что "слив" персональных данных украинцев был технической ошибкой.
Она рассказала, что в материале на сайте ведомства вместо ссылок на формы записи на вакцинацию случайно опубликовали ссылки на таблицы с базами, в которых были данные украинцев, подавших заявки на вакцинацию.
Напомним, украинцы за вакцинацию "разнесли" известного писателя.
Мы также писали о том, что в Украине начался новый этап вакцинации. Стало известно, кто получит прививку от COVID-19.