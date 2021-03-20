Выглядит как издевательство: украинцы за вакцинацию "разнесли" известного писателя
В Украине для добровольной вакцинации нужно становиться в очередь, пребывание в которой нередко составляет длительный срок. При этом знаменитости, по мнению украинцев, получают вакцину "по блату". Известный украинский писатель Сергей Жадан также сделал инъекцию, после чего нарвался на критику фанатов.
Дискуссия разгорелась под фото Сергея Жадана в Facebook.
О вакцинации Сергей Жадан рассказал на личных страницах в социальных сетях. Поэт опубликовал фото, сделанное во время процедуры в кабинете врача, и призвал украинцев делать прививки от коронавируса, если они имеют такую возможность.
"Провакцинировался. И вам советую, если есть возможность", – лаконично написал писатель.
Сергей Жадан вакцинировался (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)
Реакция сети на вакцинацию Сергея Жадана
Украинцы в комментариях сетуют, что дозы, которых не хватает старикам, достаются здоровым и молодым знаменитостям, которые "работают на камеру".
- Вы меня извините, но вот это вакцинирование избранных под камеры и фото, просто отвратно. Когда беременные, старики, астматики и прочие группы риска днем с огнем не могут найти и получить вакцину, это демонстративное легкое и непринужденное вакцинирование здоровых, молодых и, зачастую, не бедных людей выглядит как издевательство. Не ожидала увидеть Сергея в этой компании.
- Несмотря на уважение к творчеству и личности, я подписываюсь под каждым комментарии, что это фото как издевательство, потому что моя мать с легочной болезнью является пожилой женщиной и воспитательницей, будет ждать очень долго пока всем селебрити сделают остаточные дозы. Где адекватная логистика в этой стране! Мы бы сделали, и где возможность у простых смертных!
- Вот так на камеру курвлятся уже бывшие моральные авторитеты.
- Очень хочется, но лет через 5 ближайшая дата для меня.
- Вы врач или военнослужащий? К какой категории относитесь?
- Если честно, такой совет выглядит несколько издевательски. Ведь для простых смертных вакцина недоступна.
- С удовольствием, лет через 20, как я понимаю…
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Скриншоты (facebook.com/serhiy.zhadan)
Согласно опросам, украинцы одобрительно относятся к тому, что публичные лица и политики вакцинируются от СOVID-19 первыми. Считают, что это правильно в отношении публичных лиц, 45% респондентов, в отношении политиков - 42%.
Также мы писали, что по данным опроса КМИС, в середине марта только треть украинцев (33%) готовы делать прививки от COVID-19. В то же время 61% респондентов не готовы, а 6% - колеблются.