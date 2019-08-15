Возле офиса президента произошло ЧП: появилось фото

На одной из центральных улиц образовалась огромная дыра
В центре Киева, на улице Лютеранской, часть асфальта провалилась под землю и образовала огромную яму на проезжей части. Фото разместили в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.
В сообществе отметили, что проезд по улице Лютеранской на некоторое время ограничен, а яму оградили специальными знаками, чтобы водители в нее не попали.
"Ничего такого, просто в центре Киева провалился асфальт. Хорошо, хоть никого не утянул в подземелье. Проезд на неопределенное время ограничен", - сказано в подписи к фотографии.
В Киеве провалился асфальт (facebook.com/KyivOperativ)
В комментариях пользователи негативно высказались о состоянии дорог в столице и отметили, что такие ямы появляются в городе часто.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Напомним, ранее мы писали о том, что возле станции метро Лесная в Киеве внезапно загорелась маршрутка. Местные жители утверждают, что это был поджог и даже назвали причины.
А также мы рассказывали о том, что в Харькове пожарная машина спешила на вызов и по дороге провалилась в огромную яму.