ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Возле офиса президента произошло ЧП: появилось фото

STYLERЖизнь    15.08.2019 - 12:51
Возле офиса президента произошло ЧП: появилось фото
В центре Киева провалился асфальт (Коллаж РБК_Украина)

На одной из центральных улиц образовалась огромная дыра

В центре Киева, на улице Лютеранской, часть асфальта провалилась под землю и образовала огромную яму на проезжей части. Фото разместили в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

В сообществе отметили, что проезд по улице Лютеранской на некоторое время ограничен, а яму оградили специальными знаками, чтобы водители в нее не попали.

"Ничего такого, просто в центре Киева провалился асфальт. Хорошо, хоть никого не утянул в подземелье. Проезд на неопределенное время ограничен", - сказано в подписи к фотографии.

Возле офиса президента произошло ЧП: появилось фото

В Киеве провалился асфальт (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях пользователи негативно высказались о состоянии дорог в столице и отметили, что такие ямы появляются в городе часто.

  • Тю! Удивили, действительно ничего такого, каждый день где-то на дороге появляются ямы.
  • Спасибо, Виталька! Никогда такого не было, и вот опять асфальт устал!
  • Посмотрите, что творится до сих пор на Мостицкой и не переживайте.
  • А есть города в мире, где не проваливается асфальт?
  • Коварный Кличко. По ночам рыл подкопы под асфальтом?

Возле офиса президента произошло ЧП: появилось фотоВозле офиса президента произошло ЧП: появилось фото

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, ранее мы писали о том, что возле станции метро Лесная в Киеве внезапно загорелась маршрутка. Местные жители утверждают, что это был поджог и даже назвали причины.

А также мы рассказывали о том, что в Харькове пожарная машина спешила на вызов и по дороге провалилась в огромную яму.

В Киеве автохам сбил ребенка на тротуаре: отец мальчика сразу отомстил Юноша изрезал таксиста в Киеве: детали зверского нападения (видео)
Новости Украины Киевдорогиасфальт
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь