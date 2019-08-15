Біля офісу президента сталася НП: з'явилося фото

На одній з центральних вулиць утворилася величезна діра
У центрі Києва, на вулиці Лютеранській, частина асфальту провалилася під землю і створила величезну яму на проїжджій частині. Фото розмістили в співтоваристві "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.
В співтоваристві відзначили, що проїзд по вулиці Лютеранській на деякий час обмежений, а обгородили яму спеціальними знаками, щоб водії в неї не потрапили.
"Нічого такого, просто в центрі Києва провалився асфальт. Добре, хоч нікого не затягнули в підземелля. Проїзд на невизначений час обмежений", - сказано в підписі до фотографії.
В Києві провалився асфальт (facebook.com/KyivOperativ)
У коментарях користувачі негативно висловилися про стан доріг в столиці і зазначили, що такі ями з'являються в місті часто.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що біля станції метро Лісова в Києві раптово загорілася маршрутка. Місцеві жителі стверджують, що це був підпал і навіть назвали причини.
А також ми розповідали про те, що у Харкові пожежна машина поспішала на виклик і по дорозі провалилася у величезну яму.