В правительстве попросили Нацбанк изменить гривны: в чем причина

Украинские гривны предложили обновить (коллаж РБК-Украина)

На заседании Кабмина предложили изменить монеты номиналом 1 и 2 гривны

Главу Национального банка попросили изменить изображение князей Киевской Руси-Украины Владимира Великого и Ярослава Мудрого на монетах номиналом 1 и 2 гривны соответственно.

Такое предложение озвучил на заседании правительства министр Кабмина Олег Немчинов.

Так чиновник отреагировал на поздравление председателя НБУ Кирилла Шевченко с 24-й годовщиной введения в оборот национальной валюты - гривны - которая пришла на замену карбованцу.

"Я хочу поблагодарить за поздравления и попросить главу Нацбанка все-таки "сбрить бороды" Владимиру Великому и Ярославу Мудрому, и вернуть нам наших князей в таком виде, в котором они были на оригинальных - самых лучших гривнах", - обратился Немчинов.

Руководитель регулятора отреагировал на просьбу с улыбкой и отметил, что именно поэтому со 2 августа Нацбанк начал выводить из оборота те купюры, на которых "упомянутые вами изображения". Они будут действовать до 23 октября.

"Это те купюры, которые были введены в оборот до 2003 года", - уточнил Шевченко.

Видео: В Кабмине попросили НБУ изменить изображение князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на гривнах

Напомним, что на гривневых банкнотах 1-го и 2-го "поколений" Владимир Великий и Ярослав Мудрый были изображены без бороды, а в 2004 году их заменили нынешними купюрами, где князья уже были бородатыми.

Банкноты номиналом 1 гривна образцов 1994 и 1992 годов / номиналом 2 гривны образцов 2001, 1995 и 1992 годов (фото: bank.gov.ua)

Согласно планам Нацбанка, монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года.

Регулятор будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

"С 1 октября 2020 года все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот - до 16 октября сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета", - цитирует сайт НБУ директора Департамента денежного обращения Нацбанка Виктора Зайвенко.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих 3 лет.

Напомним, что недавно в Украине появилась новая монета номиналом 10 гривен, которая постепенно заменит соответствующие банкноты. На реверсе этой монеты изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы.