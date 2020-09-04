В уряді попросили Нацбанк змінити гривні: в чому причина

Українські гривні запропонували оновити (колаж РБК-Україна)

На засіданні Кабміну запропонували змінити монети номіналом 1 і 2 гривні

Главу Національного банку попросили змінити зображення князів Київської Русі-України Володимира Великого і Ярослава Мудрого на монетах номіналом 1 і 2 гривні відповідно.

Таку пропозицію озвучив на засіданні уряду міністр Кабміну Олег Немчінов.

Так чиновник відреагував на привітання голови НБУ Кирила Шевченка з 24-ю річницею введення в обіг національної валюти - гривні - яка прийшла на заміну карбованцю.

"Я хочу подякувати за привітання і попросити главу Нацбанку все-таки "збрити бороди" Володимиру Великому і Ярославу Мудрому, і повернути нам наших князів в такому вигляді, в якому вони були на оригінальних - найкращих гривнях", - звернувся Немчінов.

Керівник регулятора відреагував на прохання з посмішкою і зазначив, що саме тому із 2 серпня Нацбанк почав виводити з обігу ті купюри, на яких "згадані вами зображення". Вони діятимуть по 23 жовтня.

"Це ті купюри, які були введені в обіг до 2003 року", - уточнив Шевченко.

Відео: У Кабміні попросили НБУ змінити зображення князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого на гривнях

Нагадаємо, що на гривневих банкнотах 1-го і 2-го "поколінь" Володимир Великий і Ярослав Мудрий були зображені без бороди, а в 2004 році їх замінили нинішніми купюрами, де князі вже були бородатими.

Банкноти номіналом 1 гривня зразків 1994 і 1992 років / номіналом 2 гривні зразка 2001, 1995 і 1992 років (фото: bank.gov.ua)

Згідно з планами Нацбанку, монети номіналом 25 копійок та усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу та будуть вилучені з обігу з 1 жовтня 2020 року.

Регулятор буде активно виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні та монети 1 гривня зразка 1996 року замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року.

"З 1 жовтня 2020 року усі магазини, ресторани, сфера побуту мають припинити їх приймати, а залишки таких монет і банкнот - до 16 жовтня здати до кас банків України для зарахування на рахунки", - цитує сайт НБУ директора Департаменту грошового обігу Нацбанку Віктора Зайвенка.

Разом з тим громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок і старі банкноти на монети та банкноти інших номіналів і зразків протягом наступних 3 років.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні з'явилася нова монета номіналом 10 гривень, яка поступово замінить відповідні банкноти. На реверсі цієї монети зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи.