Правило №1 під час тренувань, яке допоможе вам спалити більше калорій

Яке правило допоможе спалювати більше калорій під час тренувань

Нещодавно дослідники виявили, що роблячи перерви під час прогулянки спалюють більше калорій, ніж безперервний рух від початку до кінця.

У дослідженні вчені вимірювали потребу в кисні та енергії учасників, які ходили на біговій доріжці та користувалися сходами. В експерименті взяли участь 10 добровольців. Вони виконували вправи з трьома різними швидкостями з інтервалами від 10 секунд до чотирьох хвилин, а за ними спостерігали.

Вчені фіксували рівень споживання кисню кожним учасником і метаболічні потреби кожного інтервалу. Тести показали, що підйом або ходьба з інтервалом від 10 до 30 секунд потребує на 60% більше кисню, ніж подолання такої ж відстані без зупинки.

"Коли ми йдемо коротшими кроками, ми витрачаємо більше енергії та споживаємо більше кисню, щоб подолати ту саму відстань. Це як мати автомобіль, який споживає більше палива протягом перших кілометрів, ніж потім", - розповів автор дослідження Франческо Лучано.

Виявилося, що тілу потрібно більше енергії для розігріву на початку кожної прогулянки і менше, коли воно вже в русі.

Чому навіть невеликі прогулянки корисні?

Користь щоденної прогулянки для здоров’я добре доведена. Вона сприяє травленню, підвищення настрою.

Ходьба є альтернативою бігу чи іншим високоінтенсивним тренуванням із низьким навантаженням.

Вона ефективна, доступна і може допомогти вам прожити довге та якісне життя.

Останні дослідження показують, що ходьба по 5000 кроків тричі на тиждень протягом двох років може збільшити очікувану тривалість життя людини на три роки та зменшити витрати на охорону здоров’я до 13%.