Правило №1 во время тренировок, которое поможет вам сжечь больше калорий

Во время физических упражнений можно сжечь еще больше калорий, если соблюдать одно важное правило, которое и поможет похудеть.
О каком лайфхаке идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое исследование в Proceedings of the Royal Society B .
Недавно исследователи обнаружили, что совершая перерывы во время прогулки сжигают больше калорий, чем непрерывное движение от начала до конца.
В исследовании ученые измеряли потребность в кислороде и энергии участников, которые ходили на беговой дорожке и пользовались лестницей. В эксперименте приняло участие 10 добровольцев. Они выполняли упражнения с тремя разными скоростями с интервалами от 10 секунд до четырех минут, а за ними наблюдали.
Ученые фиксировали уровень употребления кислорода каждым участником и метаболические потребности каждого интервала. Тесты показали, что подъем или ходьба с интервалом от 10 до 30 секунд требует на 60% больше кислорода, чем преодоление такого же расстояния без остановки.
"Когда мы идем по более коротким шагам, мы тратим больше энергии и потребляем больше кислорода, чтобы преодолеть то же расстояние. Это как иметь автомобиль, который потребляет больше топлива в течение первых километров, чем потом", - рассказал автор исследования Франческо Лучано.
Оказалось, что телу нужно больше энергии для разогрева в начале каждой прогулки и меньше, когда оно уже в движении.
Польза ежедневной прогулки для здоровья хорошо доказана. Она способствует пищеварению, повышению настроения.
Ходьба является альтернативой бегу или другой высокоинтенсивной тренировке с низкой нагрузкой.
Она эффективна, доступна и может помочь вам прожить долгую и качественную жизнь.
Последние исследования показывают, что ходьба по 5000 шагов трижды в неделю в течение двух лет может увеличить ожидаемую продолжительность жизни человека на три года и уменьшить расходы на здравоохранение до 13%.
Читайте также, что персональный тренер рассказала сколько времени нужно "держать диету", чтобы получить тело мечты.
Вам будет интересно прочесть, как известный тренер опроверг главный миф о питании перед и после тренировок.