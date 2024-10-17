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Правило №1 во время тренировок, которое поможет вам сжечь больше калорий

Фото: какая привычка поможет сжечь больше калорий (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Во время физических упражнений можно сжечь еще больше калорий, если соблюдать одно важное правило, которое и поможет похудеть.

О каком лайфхаке идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое исследование в Proceedings of the Royal Society B .

Какое правило поможет сжигать больше калорий во время тренировок

Недавно исследователи обнаружили, что совершая перерывы во время прогулки сжигают больше калорий, чем непрерывное движение от начала до конца.

В исследовании ученые измеряли потребность в кислороде и энергии участников, которые ходили на беговой дорожке и пользовались лестницей. В эксперименте приняло участие 10 добровольцев. Они выполняли упражнения с тремя разными скоростями с интервалами от 10 секунд до четырех минут, а за ними наблюдали.

Ученые фиксировали уровень употребления кислорода каждым участником и метаболические потребности каждого интервала. Тесты показали, что подъем или ходьба с интервалом от 10 до 30 секунд требует на 60% больше кислорода, чем преодоление такого же расстояния без остановки.

"Когда мы идем по более коротким шагам, мы тратим больше энергии и потребляем больше кислорода, чтобы преодолеть то же расстояние. Это как иметь автомобиль, который потребляет больше топлива в течение первых километров, чем потом", - рассказал автор исследования Франческо Лучано.

Оказалось, что телу нужно больше энергии для разогрева в начале каждой прогулки и меньше, когда оно уже в движении.

Почему даже небольшие прогулки полезны?

Польза ежедневной прогулки для здоровья хорошо доказана. Она способствует пищеварению, повышению настроения.

Ходьба является альтернативой бегу или другой высокоинтенсивной тренировке с низкой нагрузкой.

Она эффективна, доступна и может помочь вам прожить долгую и качественную жизнь.

Последние исследования показывают, что ходьба по 5000 шагов трижды в неделю в течение двух лет может увеличить ожидаемую продолжительность жизни человека на три года и уменьшить расходы на здравоохранение до 13%.

 

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