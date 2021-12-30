Как правильно загадывать новогоднее желание, чтобы оно сбылось

Новогодняя ночь - это время для того, чтобы собраться семьей ит близкими, а также и время, чтобы загадать самое сокровенное желание.

Как правильно это сделать, чтобы оно сбылось - читайте в нашем материале.

Есть очень важное правило - перед тем, как загадывать желание в новогоднюю ночь подготовьте к этому свое пространство. Уберите в квартире, избавьтесь от старых вещей. Помните, что новое не приходит, если не убрать старое.

Поблагодарите уходящий год за все, что в нем было, даже если происходили неприятные и плохие вещи. Проанализируйте все, что с вами случилось и будьте благодарны за уроки.

Главные способы загадывания желаний

Четко формулируйте

Четко формулируйте свое желание. Замените словосочетание "я хочу" на "я желаю". Не используйте частицу "не".

Только доброта и мир

Ваше желание должно нести в себе добро и никакого негатива к другим. Желайте себе и близким только добра, всего самого важного, светлого, чистого и искреннего, и тогда такие мечты обязательно будут исполнены. Не желайте себе судьбу другого человека, или его должность, достижения. Проецируйте вектор на себя, а не на других.

Прочувствуйте свое желание

Описывайте что вы хотите в эмоциях, и как этому будете радоваться. Например, "Я получу новую работу и буду счастлива", "Я встречу любовь своей жизни и буду летать в облаках".

Не загадывайте сроки

Если вы загадываете найти любовь до Дня Валентина или сбросит вес без усилий до начала отпускного сезона, то такое желание, скорее всего, не сбудется. Для своих целей выбирайте более абстрактный промежуток.

Как загадать желание в новогоднюю ночь (фото: freepic.com)

Ритуалы загадывания новогодних желаний

Традиционный.

Когда на часах будет 12 часов ночи нужно быстро написать желание на бумажке, полностью ее сжечь, пепел высыпать в бокал с шампанским и выпить.

Европейский

Если вы не пьете алкоголь - он вам подойдет. До того, как часы начинают бить полночь, кладете на тарелку 12 виноградин без косточек, и с каждым ударом съедаете по 1, загадывая свое желание.

Письмо в конверте.

Хороший способ для самых заветных желаний. Заполчаса до прихода Нового Года напишите себе письмо, в котором напишите, что именно вы хотите.

Положите его в красный конверт и надежно закройте, конверт незаметно опустите в карман одежды, в которой будете встречать эту ночь. Когда пробьет 12 часов прикоснитесь к конверту и подумайте о своих желаниях.

Воздушный.

В полночь пойдите на улицу сами, с любимым человеком или всей компанией, напишите на китайском бумажном фонарике свое желание, зажгите и отпустите в небо. Важно смотреть на него, не упуская из виду.

Пусть все ваши желания сбудутся!