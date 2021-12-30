Як правильно загадувати новорічне бажання, щоб воно збулося

Новорічна ніч - це час для того, щоб зібратися сім'єю і близькими, а також і час, щоб загадати найпотаємніше бажання.

Як правильно це зробити, щоб воно збулося - читайте в нашому матеріалі.

Є дуже важливе правило - перед тим, як загадувати бажання в новорічну ніч підготуйте до цього свій простір. Приберіть у квартирі, позбудьтеся від старих речей. Пам'ятайте, що нове не приходить, якщо не прибрати старе.

Подякуйте року, що минає за все, що в ньому було, навіть якщо відбувалися неприємні і погані речі. Проаналізуйте все, що з вами сталося і будьте вдячні за уроки.

Головні способи загадування бажань

Чітко формулюйте

Чітко формулюйте своє бажання. Замініть словосполучення "Я хочу"на "Я бажаю". Не використовуйте частку "не".

Тільки доброта і мир

Ваше бажання має нести в собі добро і ніякого негативу до інших. Бажайте собі й близьким тільки добра, всього найважливішого, світлого, чистого і щирого, і тоді такі мрії обов'язково будуть виконані. Не бажайте собі долю іншої людини, або її посаду, досягнення. Проектуйте вектор на себе, а не на інших.

Відчуйте своє бажання

Описуйте що ви хочете в емоціях, і як цьому будете радіти. Наприклад, "Я отримаю нову роботу і буду щаслива","Я зустріну любов свого життя і буду літати в хмарах".

Не загадуйте терміни

Якщо ви загадуєте знайти любов до Дня Валентина або скинути вагу без зусиль до початку відпускного сезону, то таке бажання, швидше за все, не збудеться. Для своїх цілей вибирайте більш абстрактний проміжок.

Як загадати бажання в новорічну ніч (фото: freepic.com)

Ритуали загадування новорічних бажань

Традиційний.

Коли на годиннику буде 12 годин ночі потрібно швидко написати бажання на папірці, повністю його спалити, попіл висипати в келих з шампанським і випити.

Європейський

Якщо ви не п'єте алкоголь - він вам підійде. До того, як годинник починає бити північ, кладете на тарілку 12 виноградин без кісточок, і з кожним ударом з'їдаєте по 1, загадуючи своє бажання.

Лист в конверті.

Хороший спосіб для найзаповітніших бажань. За півгодини до приходу Нового року напишіть собі лист, в якому напишіть, що саме ви хочете.

Покладіть його в червоний конверт і надійно закрийте, конверт непомітно опустіть в кишеню одягу, в якій будете зустрічати цю ніч. Коли проб'є 12 годин доторкніться до конверта і подумайте про свої бажання.

Повітряний.

Опівночі підіть на вулицю самі, з коханою людиною або всією компанією, напишіть на китайському паперовому ліхтарику своє бажання, запаліть і відпустіть в небо. Важливо дивитися на нього, не випускаючи з уваги.

Нехай всі ваші бажання збудуться!