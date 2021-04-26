Как правильно загадать желание на Суперлуние: эти ритуалы работают

Полнолуние 27 апреля называют Розовым Суперлунием, так как именно в этот период сойдет первая Суперлуна 2021 года. Это полнолуние пройдет в знаке зодиака Скорпион и может принести неожиданности многим представителям зодиакального созвездия. А свое название Розовое это Суперлуние получило благодаря цветению сакуры и флоксов.

В такое полнолуние можно загадывать желания и есть ритуалы, которые помогут их осуществить. Об этом пишет ТСН .

Как правильно загадывать желания

Суперлуние считается эпицентром лунной энергии в течении календарного месяца, а поэтому отлично подходит для загадывания желаний.

Для этого нужно избавиться от всех сомнений, сформулировать свое желание так, как будто оно существенно изменит что-то в вашей жизни.

Желайте при этом очень смело и верьте, что нет ничего невозможного. Желание нужно сформулировать в настоящем времени, но учтите – оно должно быть одно.

Ритуалы для исполнения желания

Ритуал с водой. Возьмите стакан с чистой водой, лучше всего родниковой. Сформулируйте четко ваше желание, а потом надиктуйте его воде. Затем оставьте емкость с водой под прямым лунным светом на подоконнике. Если его не будет, то нестрашно – представляйте, как лунная энергия наполняет воду своим сиянием. Утром выпейте эту воду и представляйте, как ваше желание стало реальностью.

Ритуал с деревом. Выберите в лесу или парке дерево – оно должно быть хорошим, здоровым и не старым. Избегайте деревья с извилистыми ветками. Лучше всего выбирать то, которое цветет. Принесите к дереву ленты золотистого, белого, серебристого или голубого цвета. Расскажите дереву свое желание при свете луны и завяжите на нем ленты. Поблагодарите природу и идите домой, не оборачиваясь.