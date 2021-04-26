Як правильно загадати бажання на Супермісяць: ці ритуали працюють

Повний місяць 27 квітня називають рожевим Супермісяцем, оскільки саме в цей період зійде перший Супермісяць 2021 року. Цей повний місяць пройде в знаку Зодіаку Скорпіон і може принести несподіванки багатьом представникам зодіакального сузір'я. А свою назву Рожевий цей Супермісяць отримав завдяки цвітінню сакури та флоксів.

В такий повний місяць можна загадувати бажання і є ритуали, які допоможуть їх здійснити. Про це пише ТСН .

Як правильно загадувати бажання

Супермісяць вважається епіцентром місячної енергії протягом календарного місяця, а тому відмінно підходить для загадування бажань.

Для цього потрібно позбутися від усіх сумнівів, сформулювати своє бажання так, як ніби воно істотно змінить щось у вашому житті.

Бажайте при цьому дуже сміливо і вірте, що немає нічого неможливого. Бажання потрібно сформулювати в теперішньому часі, але врахуйте – воно повинно бути одне.

Ритуали для виконання бажання

Ритуал з водою. Візьміть склянку з чистою водою, найкраще джерельної. Сформулюйте чітко ваше бажання, а потім надиктуйте його воді. Потім залиште ємність з водою під прямим місячним світлом на підвіконні. Якщо його не буде, то нестрашно – уявляйте, як Місячна енергія наповнює воду своїм сяйвом. Вранці випийте цю воду та уявляйте, як ваше бажання стало реальністю.

Ритуал з деревом. Виберіть в лісі або парку дерево – воно повинно бути хорошим, здоровим і не старим. Уникайте дерева зі звивистими гілками. Найкраще вибирати те, яке цвіте. Принесіть до дерева стрічки золотистого, білого, сріблястого або блакитного кольору. Розкажіть дереву своє бажання при світлі місяця і зав'яжіть на ньому стрічки. Подякуйте природі і йдіть додому, не обертаючись.