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Полнолуние в Скорпионе несет опасность: что запрещено делать в этот период

Новина українською → Понедельник 26 апреля 2021 19:00
Полнолуние в Скорпионе несет опасность: что запрещено делать в этот период Фото: Полнолуние 27 апреля 2021 (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Полнолуние в конце апреля будет тяжелым и несет ряд опасностей, ведь произойдет событие в непростом знаке Зодиака - Скорпионе. Чем грозит всем нам этот период, и как избежать неприятностей - читайте ниже в нашем материале.

Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.

Полнолуние произойдет 27 апреля в 6:31

Полнолуние будет проходить очень напряженным, в аспекте тау квадрата, в Скорпионе. Здесь будет присутствовать аспект печати несчастья или по-другому строгого учителя, аспект нерешительности, и все это будет жутко отнимать вашу энергию.

До события и после может появиться некий пессимизм, меланхолия, депрессивность или просто плохое самочувствие. Так же такие аспекты вызывают зависть, жадность и различные фобии.

Как избежать опасности

"Постарайтесь в эти дни быть дисциплинированным, проявлять серьезность во всем и много работать - так вы сможете уйти от негативных мыслей и не поддаться на чужое токсичное влияние на вас", - советует астролог.

Так как эмоциональность в эти дни будет повышена, то лучше избегать серьезных мероприятий и разговоров. С 26-го по 28-е неблагоприятно для финансовых операций, сделок, хирургических операций.

Ранее астролог рассказала в прогнозе на апрель 2021 про все самые важные события, которые нас ждут до конца месяца, и будут влиять на жизнь каждого из нас.

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