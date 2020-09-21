Как правильно загадать желание в День осеннего равноденствия: сбудется обязательно!

День осеннего равноденствия, который по киевскому времени наступит в 16:30 22 сентября 2020 года, может исполнить самые заветные желания. Это время отлично подходит для подведения итогов, избавления от старого и ненужного, а также для размышлений о достижениях и прошлых ошибках.

И хотя новые дела в этот период начинать не стоит, можно подумать и пожелать то, что вы отчаянно хотите получить от жизни. Как правильно направить Вселенной посыл о самом самом - читайте в материале Styler.

Ритуалы на исполнение желаний лучше проводить утром, во время восхода солнца. Для этого стоит уединиться в комнате, сесть у окна и визуализировать свои мечты. Можно просто представить, можно нарисовать, сделать коллаж или записать на листе бумаги. После этого мысленно отпустить желание в небо или же прикрепить записку к воздушному шару и выпустить в окно.

Загадать желание в День осеннего равноденствия можно также другими способами:

Напишите на листочке и носите с собой, пока не исполнится.

Запишите желание и положите под подушку.

Сделать из листа с желанием бумажный кораблик и пустить его по реке.

Листик с записанным на нем желанием можно сжечь.

Если вы решили сжечь листик с желанием, то в это время нужно произнести заговор:

"Чем быстрее мои желания в пепел превращаются, тем скорее в жизнь воплощаются".

После этого сожгите бумагу, на которой написаны ваши желания, а пепел закопайте во дворе.

Также наши предки для богатства пересчитывали все деньги, что были в доме, а на бумаге писали, что бы хотели получить в будущем. Высшие силы нужно благодарить за все хорошее, что осталось в уходящем году.

Раньше мы писали, что строго запрещено делать в День осеннего равноденствия, и почему этот период в 2020 году считается опасным.

Также сообщалось, какая сильная молитва на Рождество Богородицы исполнит самые заветные желания.