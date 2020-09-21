Як правильно загадати бажання в День осіннього рівнодення: обов'язково збудеться!

День осіннього рівнодення, який за київським часом настане о 16:30 22 вересня 2020 року, може виконати найзаповітніші бажання. Цей час відмінно підходить для підбивання підсумків, позбавлення від старого і непотрібного, а також для роздумів про досягнення і минулі помилки.

І хоча нові справи в цей період починати не варто, можна подумати і побажати те, що ви відчайдушно хочете отримати від життя. Як правильно направити Всесвіту посил про найзаповітніше - читайте в матеріалі Styler.

Ритуали на виконання бажань краще проводити вранці, під час сходу сонця. Для цього варто усамітнитися в кімнаті, сісти біля вікна і візуалізувати свої мрії. Можна просто уявити, можна намалювати, зробити колаж або записати на аркуші паперу. Після цього подумки бажання відпустити в небо або ж прикріпити записку до повітряної кулі і випустити у вікно.

Загадати бажання в День осіннього рівнодення можна також іншими способами:

Напишіть на листочку і носіть із собою, поки не виконається.

Запишіть бажання і покладіть під подушку.

Зробити з листа з бажанням паперовий кораблик і пустити по річці.

Листочок із записаним на ньому бажанням можна спалити.

Якщо ви вирішили спалити листочок, то в цей час потрібно вимовити примовляння:

"Чим швидше мої бажання в попіл перетворюються, тим швидше в життя втілюються".

Після цього спаліть папір, на якому написані ваші бажання, а попіл закопайте у дворі.

Також наші предки для багатства перераховували всі гроші, що були в хаті, а на папері писали, що хотіли б отримати в майбутньому. Вищим силам треба дякувати за все хороше, що сталося минулого року.

Раніше ми писали, що суворо заборонено робити в День осіннього рівнодення, і чому цей період у 2020 році вважається небезпечним.

Також повідомлялося, яка сильна молитва на Різдво Богородиці виконає найзаповітніші бажання.