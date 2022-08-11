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Как правильно выбрать обогреватель, чтобы зимой хватило на всю квартиру

Украинцы начали подбирать обогреватели на зиму (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Никита Мельников

По состоянию на начало августа Украина готова к отопительному сезону на 60%. Сейчас подготовка продолжается, тем временем украинцы начали активно интересоваться обогревателями, чтобы не мерзнуть зимой.

Читайте в материале Styler далее, как правильно выбрать обогреватель, чтобы тепла точно хватило.

Алгоритм отопления

Чтобы вычислить необходимую мощность техники для самостоятельного отопления помещения, советуем пользоваться таким расчетом - 2,5 кВт на 25-27 кв. м.

Нормальным энергопотреблением считается 1 кВт на 10 кв. м. при условии высоты потолка не более 2,50 м.

Площадь обогрева и необходимая мощность обогревателя:

  • 5-6 кв. м. - 500 Вт
  • 7-9 кв. м. - 750 Вт
  • 10-12 кв. м. - 1000 Вт
  • 12-14 кв. м. - 1250 Вт
  • 15-17 кв. м. - 1500 Вт
  • 18-19 кв. м. - 1750 Вт
  • 20-23 кв. м. - 2000 Вт
  • 24-27 кв. м. - 2500 Вт

Виды обогревателей

Самые популярные виды обогревателей среди украинцев:

  • Инверторный кондиционер

Этот вид отопления является самым универсальным, ведь его можно использовать не только зимой для отопления, но и летом для охлаждения помещения. Зимой они могут работать при минусовой температуре.

Инверторные обогреватели достаточно энергоэффективны, ведь из 1-го кВт электроэнергии получается 3-5 кВт тепловой энергии.

Фото: инверторный кондиционер

  • Масляный радиатор

Пожалуй, самый распространенный вид дополнительного отопления среди украинцев. Обогрев масляными радиаторами происходит путем естественной конвекции. Скорость и температура нагрева зависят от конструкции и мощности конкретного радиатора.

  • Конвектор

С технической стороны вопроса конвекторы очень похожи на масляные радиаторы. С одной разницей в том, что конвектор нагревает воздух пропуская его через нагревательные элементы.

  • Тепловентилятор

Это самая простая и дешевая техника для отопления зимой. Именно простота и доступность являются главными преимуществами этой техники.

Из минусов - относительный шум при эксплуатации, и возможность сжигания пыли, что дарит неприятный аромат.

Фото: Тепловентилятор

  • Инфракрасный обогреватель

Такие обогреватели мы привыкли называть "Уфо". Они подходят для обогрева какого-то конкретного участка, ведь греют объекты, попадающие под лучи.

  • Керамическая панель

В этом варианте отопления объединены два способа нагрева - конвекторный и инфракрасный. Такие панели имеют хорошую энергоэффективность и внешний вид, но служат лишь как дополнение к основному источнику отопления.

  • Тепловые воздушные завесы

Преимущественно такая техника используется в магазинах, складах и других помещениях, где нужно разделить температурные перепады. Благодаря таким занавесям удается не впускать в помещение холодный воздух и не выпускать теплый - соответственно.

Фото: тепловая воздушная завеса

Важные "но"

Прежде всего для эффективного отопления обогревателем или другим источником тепла следует проверить:

  • герметичность окон и дверей
  • утепленность фасада
  • целостность и утепление крыши
  • высоту потолка
  • площадь окон

Если все пункты в норме, тогда действительно указанная квадратура в инструкции к отопительной технике будет давать желаемый результат.

Ранее мы писали, как подготовить жилье к отопительному сезону.

Также читайте, при какой температуре можно включать кондиционер на обогрев чтобы его не сломать.

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