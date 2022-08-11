Как правильно выбрать обогреватель, чтобы зимой хватило на всю квартиру

По состоянию на начало августа Украина готова к отопительному сезону на 60%. Сейчас подготовка продолжается, тем временем украинцы начали активно интересоваться обогревателями, чтобы не мерзнуть зимой.
Читайте в материале Styler далее, как правильно выбрать обогреватель, чтобы тепла точно хватило.
Чтобы вычислить необходимую мощность техники для самостоятельного отопления помещения, советуем пользоваться таким расчетом - 2,5 кВт на 25-27 кв. м.
Нормальным энергопотреблением считается 1 кВт на 10 кв. м. при условии высоты потолка не более 2,50 м.
Площадь обогрева и необходимая мощность обогревателя:
Самые популярные виды обогревателей среди украинцев:
Этот вид отопления является самым универсальным, ведь его можно использовать не только зимой для отопления, но и летом для охлаждения помещения. Зимой они могут работать при минусовой температуре.
Инверторные обогреватели достаточно энергоэффективны, ведь из 1-го кВт электроэнергии получается 3-5 кВт тепловой энергии.
Фото: инверторный кондиционер
Пожалуй, самый распространенный вид дополнительного отопления среди украинцев. Обогрев масляными радиаторами происходит путем естественной конвекции. Скорость и температура нагрева зависят от конструкции и мощности конкретного радиатора.
С технической стороны вопроса конвекторы очень похожи на масляные радиаторы. С одной разницей в том, что конвектор нагревает воздух пропуская его через нагревательные элементы.
Это самая простая и дешевая техника для отопления зимой. Именно простота и доступность являются главными преимуществами этой техники.
Из минусов - относительный шум при эксплуатации, и возможность сжигания пыли, что дарит неприятный аромат.
Фото: Тепловентилятор
Такие обогреватели мы привыкли называть "Уфо". Они подходят для обогрева какого-то конкретного участка, ведь греют объекты, попадающие под лучи.
В этом варианте отопления объединены два способа нагрева - конвекторный и инфракрасный. Такие панели имеют хорошую энергоэффективность и внешний вид, но служат лишь как дополнение к основному источнику отопления.
Преимущественно такая техника используется в магазинах, складах и других помещениях, где нужно разделить температурные перепады. Благодаря таким занавесям удается не впускать в помещение холодный воздух и не выпускать теплый - соответственно.
Фото: тепловая воздушная завеса
Прежде всего для эффективного отопления обогревателем или другим источником тепла следует проверить:
Если все пункты в норме, тогда действительно указанная квадратура в инструкции к отопительной технике будет давать желаемый результат.
Ранее мы писали, как подготовить жилье к отопительному сезону.
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