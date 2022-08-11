Як правильно обрати обігрівач, аби зимою вистачило на усю квартиру

Станом на початок серпня Україна готова до опалювального сезону на 60%. Наразі підготовка триває, тим часом українці почали активно цікавитися обігрівачами, щоб не мерзнути взимку.
Читайте в матеріалі Styler далі, як правильно вибрати обігрівач, щоб тепла точно вистачило.
Аби вирахувати необхідну потужність техніки для самостійного опалення приміщення, радимо користуватись таким розрахунком - 2,5 кВт на 25-27 кв. м.
Нормальним енергоспоживанням вважається 1 кВт на 10 кв. м. за умови висоти стелі не більше 2,50 м.
Площа обігріву і необхідна потужність обігрівача:
Найпопулярніші види обігрівачів серед українців:
Цей вид опалення є найуніверсальнішим, адже його можна використовувати не тільки зимою для опалювання, а й влітку для охолодження приміщення. Взимку вони можуть працювати при мінусовій температурі.
Інверторні обігрівачі доволі енергоефективні, адже з 1-го кВт електроенергії виходить 3-5 кВт теплової енергії.
Фото: Інверторний кондиціонер
Мабуть, найпоширеніший вид додаткового опалення серед українців. Обігрів масляними радіаторами відбувається шляхом природної конвекції. Швидкість та температура нагрівання залежать від конструкції та потужності конкретного радіатора.
З технічної сторони питання конвектори дуже схожі на масляні радіатори. З однією різницею в тому, що конвектор нагріває повітря пропускаючи його через нагрівальні елементи.
Це найпростіша та найдешевша техніка для опалення взимку. Саме простота та доступність є головними перевагами цієї техніки.
З мінусів - відносний шум при експлуатації, та можливість спалення пилу, що дарує неприємний аромат.
Фото: Тепловентилятор
Такі обігрівачі ми звикли називати "Уфо". Вони підходять для обігріву якоїсь конкретної ділянки, адже гріють об'єкти, що підпадають під промені.
В цьому варіанті опалення об'єднанні два способи нагрівання - конвекторний та інфрачервоний. Такі панелі мають гарну енергоефективність та зовнішній вигляд, але служать лише як доповнення до основного джерела опалення.
Переважно така техніка використовується в магазинах, складах та інших приміщеннях, де потрібно розділити температурні перепади. Завдяки таким завісам вдається не впускати в приміщення холодне повітря та не випускати тепле - відповідно.
Фото: Теплова повітряна завіса
Перш за все для ефективного опалення обігрівачем або іншим джерелом тепла слід перевірити:
Якщо всі пункти в нормі, тоді дійсно зазначена квадратура в інструкції до опалювальної техніки буде давати бажаний результат.
Раніше ми писали, як підготувати житло до опалювального сезону.
Також читайте, при якій температурі можна включати кондиціонер на обігрів, щоб його не зламати.