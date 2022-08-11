Як правильно обрати обігрівач, аби зимою вистачило на усю квартиру

Алгоритм опалювання

Аби вирахувати необхідну потужність техніки для самостійного опалення приміщення, радимо користуватись таким розрахунком - 2,5 кВт на 25-27 кв. м.

Нормальним енергоспоживанням вважається 1 кВт на 10 кв. м. за умови висоти стелі не більше 2,50 м.

Площа обігріву і необхідна потужність обігрівача:

5-6 кв. м. - 500 Вт

7-9 кв. м. - 750 Вт

10-12 кв. м. - 1000 Вт

12-14 кв. м. - 1250 Вт

15-17 кв. м. - 1500 Вт

18-19 кв. м. - 1750 Вт

20-23 кв. м. - 2000 Вт

24-27 кв. м. - 2500 Вт

Види обігрівачів

Найпопулярніші види обігрівачів серед українців:

Інверторний кондиціонер

Цей вид опалення є найуніверсальнішим, адже його можна використовувати не тільки зимою для опалювання, а й влітку для охолодження приміщення. Взимку вони можуть працювати при мінусовій температурі.

Інверторні обігрівачі доволі енергоефективні, адже з 1-го кВт електроенергії виходить 3-5 кВт теплової енергії.

Фото: Інверторний кондиціонер

Масляний радіатор

Мабуть, найпоширеніший вид додаткового опалення серед українців. Обігрів масляними радіаторами відбувається шляхом природної конвекції. Швидкість та температура нагрівання залежать від конструкції та потужності конкретного радіатора.

Конвектор

З технічної сторони питання конвектори дуже схожі на масляні радіатори. З однією різницею в тому, що конвектор нагріває повітря пропускаючи його через нагрівальні елементи.

Тепловентилятор

Це найпростіша та найдешевша техніка для опалення взимку. Саме простота та доступність є головними перевагами цієї техніки.

З мінусів - відносний шум при експлуатації, та можливість спалення пилу, що дарує неприємний аромат.

Фото: Тепловентилятор

Інфрачервоний обігрівач

Такі обігрівачі ми звикли називати "Уфо". Вони підходять для обігріву якоїсь конкретної ділянки, адже гріють об'єкти, що підпадають під промені.

Керамічна панель

В цьому варіанті опалення об'єднанні два способи нагрівання - конвекторний та інфрачервоний. Такі панелі мають гарну енергоефективність та зовнішній вигляд, але служать лише як доповнення до основного джерела опалення.

Теплові повітряні завіси

Переважно така техніка використовується в магазинах, складах та інших приміщеннях, де потрібно розділити температурні перепади. Завдяки таким завісам вдається не впускати в приміщення холодне повітря та не випускати тепле - відповідно.

Фото: Теплова повітряна завіса

Важливі "але"

Перш за все для ефективного опалення обігрівачем або іншим джерелом тепла слід перевірити:

герметичність вікон та дверей

утепленість фасаду

цілісність та утеплення даху

висоту стелі

площу вікон

Якщо всі пункти в нормі, тоді дійсно зазначена квадратура в інструкції до опалювальної техніки буде давати бажаний результат.