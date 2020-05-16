Как правильно выбрать клубнику и не испортить свое здоровье: советы специалистов

Эксперты рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе клубники
В Украине начинается сезон свежих фруктов и овощей и на рынках уже начала появляться первая клубника. Как утверждают продавцы, клубнику во все регионы везут из Закарпатья и Херсонской области.
Клубника очень полезная ягода, в ней содержится много витаминов: С, В1, В2, каротин, калий, кальций, фосфор, железо, пишет издание Vesti.
Как выбрать спелую ягоду и на что нужно обязательно обратить внимание:
Хвостик. Листики на хвостике должны быть зеленые и мясистые – это указывает на то, что клубника свежая, только собранная с грядки. Пожухлые хвостики свидетельствуют о том, что ягода не очень свежая.
Цвет. Свежая и качественная клубника должна быть ярко-красного цвета. Темно-красный цвет у тех ягод, которые росли на нитратах или уже начали портиться. Белый кончик свидетельствует о том, что клубника не дозрела. Темные пятна и блеск ягод говорят о том, что клубника росла на нитратах.
Запах. У свежей и спелой клубники ярко выраженный аромат. Если она почти не пахнет, то это повод задуматься о том, насколько она качественная.
Ягоды. Клубника должна быть крепкой и не мятой. Обращайте внимание на тару, в которой находится клубника. На дне не должно быть сока клубники, так как вместе с ним ягоды теряют витамины и вкусовые качества.
Размер. Ягоды клубники не должны быть очень крупными. Большие размеры говорят о том, что клубника росла в излишней влаге, а это часто портит ее вкус.
Семечки. Семечки на ягодах также могут много рассказать о качестве клубники. Выпуклые семечки – ягода не дозрела. Если они в углублении, то ее уже можно есть.
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Автор: Дарья Яновская