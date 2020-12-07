Правильно выбираем гранат: кому категорически запрещено есть "витаминную бомбу"

Гранат очень полезный для беременных женщин, но нужно советоваться с врачом, поскольку в нем содержится много фолиевой кислоты, которую называют номером один по важности для беременных и организма будущего малыша.

Гранат также называют "витаминной бомбой", и во время пандемии коронавируса - это то, что надо. Но как его правильно выбрать, и кому его ни в коем случае нельзя есть, рассказали в сюжете ТСН.

Сейчас начался сезон граната, и он продлится до весны. Если гранат рябоват, это значит, что он поспел на солнце, а ярко-красный - еще нет.

По словам диетолога Наталии Самойленко, гранат - это один из лидеров среди всех продуктов, существующих в природе, который содержит максимальное количество биофлавоноидов (вещества, которые замедляют старение и делают организм молодым и красивым).

В гранате также много витаминов C, B6, B12, а также кальций, медь, калий, магний, марганец, фосфор, йод, железо и натрий, и такие полезные кислоты, как лимонная, яблочная, винная, щавелевая, янтарная и необходимая для женщин фолиевая кислота.

Гранат также уменьшает риск онкозаболеваний, включая молочной железы, укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижает артериальное давление.

Кому нельзя есть гранат

Если у вас низкое артериальное давление, то гранат - это не ваш фрукт, поскольку он его снизит еще больше.

Гранат также нельзя есть с косточками, если у вас язвенные или другие повреждения слизистой желудочно-кишечного тракта.

Для всех остальных гранат - просто находка, поскольку он увеличивает гемоглобин, что означает, что кислорода в организм попадает больше. Также во время пандемии важно, что гранат разжижает кровь, а тромбоз вместе с кислородной недостаточностью – очень распространенное следствие коронавируса.

Гранат также благотворно оказывает влияние на кожу, волосы и даже на вес, поскольку он хорошо насыщает организм, особенно если его есть с косточками. Но если вы будете его есть с косточками, то нужно их хорошо прожевывать.

Как употреблять

Диетолог советует употреблять каждый день по одному гранату.

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