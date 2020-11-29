Эксперты назвали самые полезные фрукты для здоровья легких

Врачи назвали самые полезные фрукты для здоровья легких (Фото: pixabay.com)

Специалисты назвали зимние фрукты, которые защитят легкие и восстановят иммунитет

Специалисты по питанию назвали фрукты, которые способны защитить легкие во время периода респираторных заболеваний. По словам экспертов, эти фрукты способны также повысить общий иммунитет организма и сопротивляемость к сезонным вирусам и простудам.

В зимний период свежих фруктов на прилавках появляется немного, а в Украине чаще всего можно найти только привозные экзотичные лакомства. Однако это не повод полностью отказываться от фруктов, и специалисты перечислили, какие именно из них должны быть в рационе обязательно. Об этом пишет издание Comments.ua.

Как утверждают медики, витамин С способен справляться со многими сезонными заболеваниями и снижать тяжесть простуды, если она уже есть. Этот витамин содержится во многих овощах и фруктах, но самыми полезными являются цитрусовые.

Врачи рекомендуют выбирать цитрусовые по сезону, а именно – апельсины. В них содержится большое количество антиоксидантов, и они помогают бороться с воспалительными процессами. Также в апельсинах много клетчатки, которая помогает желудочно-кишечному тракту и в общем позитивно влияет на состояние организма человека.

Еще один полезный фрукт зимой – гуава. Она улучшает метаболизм и восполняет энергию, а также обладает свойствами, которые укрепляют иммунитет.

Если вы регулярно будете употреблять гранат, то повысится не только общий тонус организма, но защита организма от вирусов.

Еще один экзотический фрукт, который поможет повысить сопротивляемость организма – это киви.

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