Как правильно вернуть товар в магазин: все подводные камни и полезные советы

Вернуть товар в магазин по законам Украины можно в течение 14 дней после покупки. В некоторых случаях его можно не вернуть, а обменять на аналогичный. Есть важно условие – товар должен быть неиспользованным и неповрежденным.
Как правильно возвращать товары в магазины и при этом получить свои деньги, рассказали юристы портала Юридической помощи.
Любая покупка в магазине – это договор между потребителем и продавцом. Договор этот устный, но он подтверждается и документально, чеком или накладной.
Вернуть можно только тот товар, который не поврежден и не был использован. Товарный вид должен быть сохранен. Покупателю понадобится товарный и кассовый чек, пломбы или ярлыки.
Если покупатель ушел из магазина в новой обуви и по дороге домой понял, что промахнулся с размером – назад такой товар могут не принять, так как обувь уж была использована.
Если вы решили обменять товар на аналогичный, то в магазине должна быть такая замена. Если такой замены нет, то вам могут предложить выбрать из ассортимента равнозначную замену.
Если нет возможности обмена, то покупателю должны вернуть деньги за товар или могут предложить подождать, когда аналогичный товар снова появится в продаже. В такой ситуации продавец обязан сообщить покупателю о поступлении необходимого товара.
По общим правилам, деньги за товар возвращают сразу. Если нет возможности выплатить покупателю деньги в день обращения, продавец должен это сделать в течение 7 дней после расторжения договора.
Товарный или кассовый чек является основанием для обмена или возврата товара и такой документ служит доказательством, что вы купили товар именно в этом магазине.
Но в ситуации, когда чек был утрачен или покупатель его просто не взял при покупке, то вернуть товар тоже можно. Для этого нужно написать заявление на имя директора магазина о получении копии товарного чека.
В магазинах с расчетно-кассовыми аппаратами ленты с данными о продаже хранят не менее 3 лет. Поможет также и выписка с банковского счета, если вы рассчитались за покупку картой.
Если с администрацией магазина договориться не удалось, то можете затребовать запись с камеры наблюдения и использовать эти данные в качестве доказательства в суде.
При нарушении прав потребителя покупатель сначала обращается к администрации магазина и пытается решить вопрос.
Если претензия не была принята или рассмотрена, переговоры ни к чему не привели, покупатель может обратиться в Госпродпотребслужбу с обращением о нарушении законодательства и прав потребителя.
Если и такое обращение не дало результата, то потребитель имеет право обратиться в суд.
Напомним, ранее мы писали о том, как не дать себя обмануть при взвешивании товаров на весах.