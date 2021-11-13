Как правильно вернуть товар в магазин: все подводные камни и полезные советы

Любая покупка в магазине – это договор между потребителем и продавцом. Договор этот устный, но он подтверждается и документально, чеком или накладной.

Когда можно вернуть или обменять товар

Если товар не подошел по форме или габаритам

Не подошел фасон или цвет

Несоответствие по размеру

Невозможно использовать товар по назначению

Какой товар примут для обмена или возврата

Вернуть можно только тот товар, который не поврежден и не был использован. Товарный вид должен быть сохранен. Покупателю понадобится товарный и кассовый чек, пломбы или ярлыки.

Если покупатель ушел из магазина в новой обуви и по дороге домой понял, что промахнулся с размером – назад такой товар могут не принять, так как обувь уж была использована.

Когда могут обменять товар

Если вы решили обменять товар на аналогичный, то в магазине должна быть такая замена. Если такой замены нет, то вам могут предложить выбрать из ассортимента равнозначную замену.

Если нет возможности обмена, то покупателю должны вернуть деньги за товар или могут предложить подождать, когда аналогичный товар снова появится в продаже. В такой ситуации продавец обязан сообщить покупателю о поступлении необходимого товара.

Как быстро должны вернуть деньги

По общим правилам, деньги за товар возвращают сразу. Если нет возможности выплатить покупателю деньги в день обращения, продавец должен это сделать в течение 7 дней после расторжения договора.

Если был утерян кассовый или товарный чек

Товарный или кассовый чек является основанием для обмена или возврата товара и такой документ служит доказательством, что вы купили товар именно в этом магазине.

Но в ситуации, когда чек был утрачен или покупатель его просто не взял при покупке, то вернуть товар тоже можно. Для этого нужно написать заявление на имя директора магазина о получении копии товарного чека.

В магазинах с расчетно-кассовыми аппаратами ленты с данными о продаже хранят не менее 3 лет. Поможет также и выписка с банковского счета, если вы рассчитались за покупку картой.

Если с администрацией магазина договориться не удалось, то можете затребовать запись с камеры наблюдения и использовать эти данные в качестве доказательства в суде.

Какие товары нельзя вернуть

Продовольственные товары

Лекарственные средства

Предметы санитарной гигиены

Фотопленки, фотопластинки, бумагу для фото

Корсетные товары

Парфюмерно-косметические изделия

Изделия из пуха и пера

Детские мягкие игрушки, надувные игрушки

Зубные щетки

Мундштуки

Аппараты для бритья и помазки

Расчески и массажные щетки

Аксессуары к некоторым видам музыкальных инструментов (сурдины и скрипичные подбородки)

Перчатки

Ткани

Полотна для тюлей, гардин и кружева

Метражные ковровые покрытия

Постельное и нательное белье

Колготки, чулки и носки

Товары в аэрозольной упаковке

Печатные издания

Аудио и видеокассеты для лазерных систем считывания с записями

Товары для ремонта (линейный и листовой металлопрокат, трубы, пиломатериалы, плинтусы и наличники, плитные материалы, стекло, нарезанные или раскроенные под замеры покупателя)

Изделия из натуральных и штучных волос (парики)

Товары для младенцев (пеленки, бутылочки, соски)

Инструменты для маникюра и педикюра

Ювелирные изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного производства и полудрагоценных камней.

Куда обращаться за помощью

При нарушении прав потребителя покупатель сначала обращается к администрации магазина и пытается решить вопрос.

Если претензия не была принята или рассмотрена, переговоры ни к чему не привели, покупатель может обратиться в Госпродпотребслужбу с обращением о нарушении законодательства и прав потребителя.

Если и такое обращение не дало результата, то потребитель имеет право обратиться в суд.