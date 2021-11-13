Як правильно повернути товар в магазин: всі підводні камені і корисні поради

Будь-яка покупка в магазині - це договір між споживачем і продавцем. Договір цей Усний, але він підтверджується і документально, чеком або накладною.

Коли можна повернути або обміняти товар

Якщо товар не підійшов за формою або габаритами

Не підійшов фасон або колір

Невідповідність за розміром

Неможливо використовувати товар за призначенням

Який товар приймуть для обміну або повернення

Повернути можна тільки той товар, який не пошкоджений і не був використаний. Товарний вигляд повинен бути збережений. Покупцеві знадобиться товарний і касовий чек, пломби або ярлики.

Якщо покупець пішов з магазину в новому взутті та по дорозі додому зрозумів, що промахнувся з розміром – назад такий товар можуть не прийняти, оскільки взуття вже була використане.

Коли можуть обміняти товар

Якщо ви вирішили обміняти товар на аналогічний, то в магазині повинна бути така заміна. Якщо такої заміни немає, то вам можуть запропонувати вибрати з асортименту рівнозначну заміну.

Якщо немає можливості обміну, то покупцеві повинні повернути гроші за товар або можуть запропонувати почекати, коли аналогічний товар знову з'явиться у продажу. У такій ситуації продавець зобов'язаний повідомити покупцеві про надходження необхідного товару.

Як швидко повинні повернути гроші

За загальними правилами, гроші за товар повертають відразу. Якщо немає можливості виплатити покупцеві гроші в день звернення, продавець повинен це зробити протягом 7 днів після розірвання договору.

Якщо був загублений касовий або товарний чек

Товарний або касовий чек є підставою для обміну або повернення товару і такий документ служить доказом, що Ви купили товар саме в цьому магазині.

Але в ситуації, коли чек був втрачений або покупець його просто не взяв при покупці, то повернути товар теж можна. Для цього потрібно написати заяву на ім'я директора магазину про отримання копії товарного чека.

У магазинах з розрахунково-касовими апаратами стрічки з даними про продаж зберігають не менше 3 років. Допоможе також і виписка з банківського рахунку, якщо ви розрахувалися за покупку карткою.

Якщо з адміністрацією магазину домовитися не вдалося, то можете зажадати запис з камери спостереження і використовувати ці дані як доказ в суді.

Які товари не можна повернути

Продовольчі товари

Лікарські засоби

Предмети санітарної гігієни

Фотоплівки, фотопластинки, Папір для фото

Корсетні товари

Парфумерно-косметичні вироби

Вироби з пуху і пера

Дитячі м'які іграшки, надувні іграшки

Зубні щітки

Мундштук

Апарати для гоління і помазки

Гребінці та масажні щітки

Аксесуари до деяких видів музичних інструментів (Сурдини та скрипкові підборіддя)

Рукавичка

Тканина

Полотна для тюлів, гардин і мережива

Метражні килимові покриття

Постільна та натільна білизна

Колготки, панчохи та шкарпетки

Товари в аерозольній упаковці

Друковані видання

Аудіо та відеокасети для лазерних систем зчитування із записами

Товари для ремонту (лінійний і листовий металопрокат, труби, пиломатеріали, плінтуси та лиштви, плитні матеріали, скло, нарізане або розкроєні під заміри покупця)

Вироби з натуральних і штучного волосся (перуки)

Товари для немовлят (пелюшки, пляшечки, соски)

Інструменти для манікюру та педикюру

Ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного виробництва та напівдорогоцінного каміння.

Куди звертатися за допомогою

При порушенні прав споживача покупець спочатку звертається до адміністрації магазину і намагається розв'язувати питання.

Якщо претензія не була прийнята або розглянута, переговори ні до чого не привели, покупець може звернутися в Держпродспоживслужбу зі зверненням про порушення законодавства і прав споживача.

Якщо і таке звернення не дало результату, то споживач має право звернутися до суду.