Что делать, чтобы джинсы прослужили как можно дольше: топ-5 основных методов

Что делать, чтобы джинсы прослужили дольше

Стирка

Джинсы стирать слишком часто не нужно. Эта ткань, хоть и прочная, но может разрушаться со временем. Поэтому специалисты рекомендуют их стирать не чаще, как раз в две недели.

В частности, чем реже стирать джинсы, тем дольше они будут сохранять свой внешний вид.

Откажись от кондиционеров

Кондиционер может испортить цвет. Лучше отдать предпочтение простому стиральному порошку.

А кондиционер лучше оставить для теплых свитеров и пижам.

Как правильно ухаживать за джинсами (pixabay)

Удаление пятен

Эксперты говорят, что в стиральных машинах и сушилках портится джинсовая ткань. Поэтому, если возникло пятно, то его лучше просто убрать. Все потому, что незначительная грязь не нуждается в том, чтобы сразу бросать джинсы в стиральную машину.

Пятна можно устранить точечно.

Холодная вода

Такая вода не будет вымывать настолько сильно цвет. Поэтому после стирки джинсы не потеряют свой внешний вид.

Этикетка на джинсах

Перед покупкой нужно внимательно ознакомиться с этикеткой на джинсах. Важно покупать одежду, в состав которой преимущественно входит хлопок. Ведь это гарантия качества и такие вещи прослужат дольше.