Как правильно составить резюме в 2022 году: подробная инструкция

Как советуют специалисты Work.ua, для составления хорошего резюме, вам нужно сосредоточиться на главных фактах профессиональной биографии. Ваша профессиональная визитка должна состоять из:

Должность

Контактные данные

Опыт работы

Образование

Профессиональные навыки

Рекомендации

Дополнительная информация

Как правильно указать все эти данные

1. Укажите должность, которую вы ищете. Она должна быть максимально простой - бухгалтер, переводчик с английского языка, контент-менеджер, редактор.

2. Добавьте контактные данные. Ваше имя, фамилия, номер телефона для связи. Домашний адрес указывать не нужно, разве что город - где вы живете или куда хотите переехать. А вот электронный ящик - обязательно укажите.

3. Фото прикреплять не обязательно, но можно. Порой это может сыграть вам в плюс. И ваш внешний вид может много рассказать будущему работодателю.

4. Опишите опыт работы, и пусть это описание будет полным. Начинайте с первого места работы, заканчивайте - последним. Пропустить часть описаний можно, если вы какое-то время работали совсем на другой должности и сейчас претендуете на работу в другой сфере.

5. Распишите, что входило в ваши обязанности и каких успехов, и повышений вы добились. Необязательно писать сложными предложениями, можно своими словами. Добавьте ваши новаторские идеи и достижения.

6. Добавьте информацию о вашем образовании - сначала высшее, потом среднее специальное. Не забудьте добавить информацию о курсах, семинарах и тренингах.

7. Укажите профессиональные навыки. Тут вам нужно описать все, что вы умеете делать и чему научились на предыдущих местах работы. Для подтверждения своего уровня знания компьютера, пройдите специальный тест на портале "Дия" и добавьте его результаты к резюме.

8. Укажите знание языков - все, которыми вы владеете. Можно добавить пометки - свободно, выше среднего, со словарем, бегло говорю.

9. Добавьте рекомендации - это контактные данные тех, кто может вас рекомендовать как специалиста. Таких контактов может быть несколько, в том числе и ваши бывшие начальники.

10. Добавьте дополнительную информацию. Это о вас лично - стрессоустойчивость, коммуникабельность, аккуратность писать можно, но лучше расскажите о себе более "живым языком".

Важно!

После написания резюме проверьте его на грамматические и лексические ошибки, дайте почитать родным или друзьям.

В описании нынешнего места работы пишите - работаю, проектирую, руковожу. В описании предыдущих - в прошлом времени.

Желательно соблюдать во всем тексте один и тот же стиль. Формат должен быть удобным для чтения. Для печатной версии берите хорошую бумагу.

Резюме должно занять не более 1-2 страниц текста. И всю информацию в резюме вы при необходимости должны подтвердить.