Как правильно составить резюме в 2022 году: подробная инструкция

Составление резюме при поисках работы - очень важный элемент успеха. Именно по нему вас будет оценивать работодатель в первую очередь. Правильно составленное резюме - это фактически 50% успеха в поисках работы.
Как же правильно составить резюме и какие данные туда нужно внести обязательно - читайте в материале ниже.
Как советуют специалисты Work.ua, для составления хорошего резюме, вам нужно сосредоточиться на главных фактах профессиональной биографии. Ваша профессиональная визитка должна состоять из:
1. Укажите должность, которую вы ищете. Она должна быть максимально простой - бухгалтер, переводчик с английского языка, контент-менеджер, редактор.
2. Добавьте контактные данные. Ваше имя, фамилия, номер телефона для связи. Домашний адрес указывать не нужно, разве что город - где вы живете или куда хотите переехать. А вот электронный ящик - обязательно укажите.
4. Опишите опыт работы, и пусть это описание будет полным. Начинайте с первого места работы, заканчивайте - последним. Пропустить часть описаний можно, если вы какое-то время работали совсем на другой должности и сейчас претендуете на работу в другой сфере.
5. Распишите, что входило в ваши обязанности и каких успехов, и повышений вы добились. Необязательно писать сложными предложениями, можно своими словами. Добавьте ваши новаторские идеи и достижения.
После написания резюме проверьте его на грамматические и лексические ошибки, дайте почитать родным или друзьям.
В описании нынешнего места работы пишите - работаю, проектирую, руковожу. В описании предыдущих - в прошлом времени.
Желательно соблюдать во всем тексте один и тот же стиль. Формат должен быть удобным для чтения. Для печатной версии берите хорошую бумагу.
Резюме должно занять не более 1-2 страниц текста. И всю информацию в резюме вы при необходимости должны подтвердить.
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