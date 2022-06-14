Работа в Польше во время войны: сколько платят украинцам и где искать вакансии

Польша была популярна среди заробитчан еще до полномасштабного вторжения России в Украину, а сейчас в этой стране находятся миллионы наших граждан, которым нужна работа.

Война заставила многих украинцев искать убежище в соседних странах. И больше всего беженцев приняла Польша. Первые недели украинцы ждали, когда можно будет вернуться домой. Но потом стало понятно, что в соседней стране придется задержаться, а значит - нужна работа.

Какие вакансии сейчас предлагают в Польше и сколько платят украинцам - читайте в материале ниже.

Большинство вакансий на польских сайтах по поиску работы - для мужчин. Чаще всего ищут специалистов: водителей, операторов специальных машин и рабочих. Часть женщин готова обучатся на подходящие "мужские" вакансии, так как для женщин предложений о работе намного меньше.

Многие предприятия в Польше готовы брать работников без опыта работы или с минимальным, и уже в процессе - обучать. В основном на рабочие профессии - маляр, слесарь, оператор, работник на завод.

Для женщин предлагают вакансии на производство, упаковщик, уборка или на фермах - по сбору ягод.

Какие вакансии и зарплаты предлагают в Польше

По данным порталов europeservice, work life и tvojarabota, самые популярные вакансии в Польше сейчас такие:

Работник склада ASOS - от 15,91 зл/в час (около 115 грн) - 8 часов в день +, предоставляется жилье

Работник на производство Pepsico - от 2600 зл (17000 грн) в месяц, 8 часов в день, проживание

Работник склада интернет-магазина - от 15,76 зл/в час (около 115 грн), 8 -12 часов в день, проживание

Работник склада Amazon - 15-20 зл/в час (100-120 грн), 12 часов в день/6 дней в неделю, проживание

Упаковка одежды Arvato - 15,64-19,76/в час, 5 дней в неделю по 8-12 часов, проживание

Работник в пекарню - от 3500 зл/в месяц (около 23000), 10-12 часов в день, проживание

Сортировка замороженных ягод - 16,96 в час (100-112 грн), 12 часов в день, проживание

Упаковщик косметики - от 4200 зл/в месяц (около 29000 грн), 12 часов в день, проживание

Упаковщик на производство конвертов - 4200 зл/в месяц, 10-12 часов, проживание

Помощник в ресторан сети отелей Novotel Centrum - 15 зл/в час (около 100 грн), 12 часов/6 дней в неделю, проживание

Нюансы работы в Польше

В Польше на многих предприятиях оплату считают не помесячно, а почасово. Если украинцы с непривычки не смогут работать по 12 часов, а только лишь 10 - то и зарплату они будут соответственно за 10 часов работы.

То же самое касается перерывов. Обычно в течении рабочего дня дают три-четыре перерыва по 20 минут. Если работник использует больше перерывов или они будут дольше - время могут вычесть из заработка.

Проживание часть предприятий предоставляют бесплатно. Особенно, если завод или производство находится далеко от населенного пункта. Обычно это общежитие с комнатами на 4-6 человек с удобствами.

В некоторых случаях жилье предоставляют полностью бесплатно, а в некоторых - за общежитие нужно заплатить от 10 до 300 зл в месяц, за коммунальные услуги. Если общежитие находится далеко от производства, то работодатель может выделить транспорт с оплатой от 50 зл/в месяц - на бензин.

На работу оформляют официально, перед этим проводят инструктаж, медосмотр и выдают рабочую одежду.

Сколько платят в Польше

Минимальная заработная плата по рабочим специальностям составляет от 2900 зл/в месяц. За сбор ягод предлагают от 3500 зл до 5000 зл (от 23000 до 33000 грн).

Попадаются также вакансии слесарей, электриков или других хороших специалистов с оплатой в 7000 зл/в месяц (46200 грн).

При просмотре объявлений нужно обращать внимание на предлагаемую зарплату - обычно ее пишут в брутто или нетто - первая цифра без отчислений, вторая - чистая зарплата на руки.

Как искать работу в Польше

В Польше существуют официальные агентства по трудоустройству - Powiatowy Urzad Pracy (PUP). Там регистрируют, обучают и трудоустраивают всех безработных - независимо от гражданства.

Регистрация на бирже дает бесплатную медицинскую страховку и обучение нужным специальностям. Также выплачивают и пособие по безработице - около 840 зл/в месяц на протяжении первых трех месяцев.

Также можно искать вакансии на сайтах по трудоустройству:

praca.pl.

pracuj.pl.

jooble.org.

olx.pl/praca.

jobs.pl.

gowork.pl.

infopraca.pl.

oferty.praca.gov.pl.

tvojarabota.pl

europeservice.com.ua

worklife.com.ua

Программисты, тестировщики, веб-дизайнеры и маркетологи:

linkedin.com

glassdoor.com

indeed.com

Помочь в поиске работы могут и волонтеры, которых сейчас в Польше очень много. Будьте осторожны - мошенников, которые предлагают работу - тоже много.

И еще один важный нюанс - всем агентствам по трудоустройству в Польше запрещено брать деньги с соискателей, им платят только работодатели - за поиск работников.