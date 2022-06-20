Як правильно скласти резюме в 2022 році: докладна інструкція

Складання резюме при пошуках роботи - дуже важливий елемент успіху. Саме по ньому вас буде оцінювати роботодавець в першу чергу. Правильно складене резюме - це фактично 50% успіху в пошуках роботи.
Як же правильно скласти резюме і які дані туди потрібно внести обов'язково - читайте в матеріалі нижче.
Як радять фахівці Work.ua, для складання хорошого резюме, вам потрібно зосередитися на головних фактах професійної біографії. Ваша професійна візитка повинна складатися з:
1. Вкажіть посаду, яку Ви шукаєте. Вона повинна бути максимально простою - бухгалтер, перекладач з англійської мови, контент-менеджер, редактор.
2. Додайте контактні дані. Ваше ім'я, прізвище, номер телефону для зв'язку. Домашню адресу вказувати не потрібно, хіба що місто - де ви живете або куди хочете переїхати. А ось електронну скриньку - обов'язково вкажіть.
4. Опишіть досвід роботи, і нехай цей опис буде повним. Починайте з першого місця роботи, закінчуйте - останнім. Пропустити частину описів можна, якщо ви якийсь час працювали зовсім на іншій посаді й зараз претендуєте на роботу в іншій сфері.
5. Розпишіть, що входило у ваші обов'язки і яких успіхів, і підвищень ви домоглися. Необов'язково писати складними реченнями, можна своїми словами. Додайте ваші новаторські ідеї та досягнення.
Після написання резюме перевірте його на граматичні та лексичні помилки, дайте почитати рідним або друзям.
В описі нинішнього місця роботи пишіть - працюю, проєктую, керую. В описі попередніх - в минулому часі.
Бажано дотримуватися у всьому тексті один і той же стиль. Формат повинен бути зручним для читання. Для друкованої версії беріть хороший папір.
Резюме повинно зайняти не більше 1-2 сторінок тексту. І всю інформацію в резюме ви при необхідності повинні підтвердити.
До речі, раніше ми розповідали про те, на яких вакансіях можна заробляти вдома до 80 тисяч.
А також писали про те, яку зарплату і роботу зараз пропонують українцям у Польщі.