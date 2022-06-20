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Как правильно составить резюме в 2022 году: подробная инструкция

Новина українською →
Понедельник 20 июня 2022 10:02
Как правильно составить резюме в 2022 году: подробная инструкция Фото: Как правильно составить резюме (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Составление резюме при поисках работы - очень важный элемент успеха. Именно по нему вас будет оценивать работодатель в первую очередь. Правильно составленное резюме - это фактически 50% успеха в поисках работы.

Как же правильно составить резюме и какие данные туда нужно внести обязательно - читайте в материале ниже.

Как советуют специалисты Work.ua, для составления хорошего резюме, вам нужно сосредоточиться на главных фактах профессиональной биографии. Ваша профессиональная визитка должна состоять из:

  • Должность
  • Контактные данные
  • Опыт работы
  • Образование
  • Профессиональные навыки
  • Рекомендации
  • Дополнительная информация

Как правильно указать все эти данные

1. Укажите должность, которую вы ищете. Она должна быть максимально простой - бухгалтер, переводчик с английского языка, контент-менеджер, редактор.

2. Добавьте контактные данные. Ваше имя, фамилия, номер телефона для связи. Домашний адрес указывать не нужно, разве что город - где вы живете или куда хотите переехать. А вот электронный ящик - обязательно укажите.

Как правильно составить резюме в 2022 году: подробная инструкция3. Фото прикреплять не обязательно, но можно. Порой это может сыграть вам в плюс. И ваш внешний вид может много рассказать будущему работодателю.

4. Опишите опыт работы, и пусть это описание будет полным. Начинайте с первого места работы, заканчивайте - последним. Пропустить часть описаний можно, если вы какое-то время работали совсем на другой должности и сейчас претендуете на работу в другой сфере.

5. Распишите, что входило в ваши обязанности и каких успехов, и повышений вы добились. Необязательно писать сложными предложениями, можно своими словами. Добавьте ваши новаторские идеи и достижения.

Как правильно составить резюме в 2022 году: подробная инструкция6. Добавьте информацию о вашем образовании - сначала высшее, потом среднее специальное. Не забудьте добавить информацию о курсах, семинарах и тренингах.

Как правильно составить резюме в 2022 году: подробная инструкцияКак правильно составить резюме в 2022 году: подробная инструкция7. Укажите профессиональные навыки. Тут вам нужно описать все, что вы умеете делать и чему научились на предыдущих местах работы. Для подтверждения своего уровня знания компьютера, пройдите специальный тест на портале "Дия" и добавьте его результаты к резюме.

Как правильно составить резюме в 2022 году: подробная инструкция8. Укажите знание языков - все, которыми вы владеете. Можно добавить пометки - свободно, выше среднего, со словарем, бегло говорю.

Как правильно составить резюме в 2022 году: подробная инструкция9. Добавьте рекомендации - это контактные данные тех, кто может вас рекомендовать как специалиста. Таких контактов может быть несколько, в том числе и ваши бывшие начальники.

Как правильно составить резюме в 2022 году: подробная инструкция10. Добавьте дополнительную информацию. Это о вас лично - стрессоустойчивость, коммуникабельность, аккуратность писать можно, но лучше расскажите о себе более "живым языком".

Как правильно составить резюме в 2022 году: подробная инструкцияВажно!

После написания резюме проверьте его на грамматические и лексические ошибки, дайте почитать родным или друзьям.

В описании нынешнего места работы пишите - работаю, проектирую, руковожу. В описании предыдущих - в прошлом времени.

Желательно соблюдать во всем тексте один и тот же стиль. Формат должен быть удобным для чтения. Для печатной версии берите хорошую бумагу.

Резюме должно занять не более 1-2 страниц текста. И всю информацию в резюме вы при необходимости должны подтвердить.

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А также писали о том, какую зарплату и работу сейчас предлагают украинцам в Польше.

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