Як правильно скласти резюме в 2022 році: докладна інструкція

Складання резюме при пошуках роботи - дуже важливий елемент успіху. Саме по ньому вас буде оцінювати роботодавець в першу чергу. Правильно складене резюме - це фактично 50% успіху в пошуках роботи.

Як же правильно скласти резюме і які дані туди потрібно внести обов'язково - читайте в матеріалі нижче.

Як радять фахівці Work.ua, для складання хорошого резюме, вам потрібно зосередитися на головних фактах професійної біографії. Ваша професійна візитка повинна складатися з:

Посада

Контактні дані

Досвід роботи

Освіта

Професійні навики

Рекомендація

Додаткова інформація

Як правильно вказати всі ці дані

1. Вкажіть посаду, яку Ви шукаєте. Вона повинна бути максимально простою - бухгалтер, перекладач з англійської мови, контент-менеджер, редактор.

2. Додайте контактні дані. Ваше ім'я, прізвище, номер телефону для зв'язку. Домашню адресу вказувати не потрібно, хіба що місто - де ви живете або куди хочете переїхати. А ось електронну скриньку - обов'язково вкажіть.

3. Фото прикріплювати не обов'язково, але можна. Часом це може зіграти вам в плюс. І ваш зовнішній вигляд може багато розповісти майбутньому роботодавцю.

4. Опишіть досвід роботи, і нехай цей опис буде повним. Починайте з першого місця роботи, закінчуйте - останнім. Пропустити частину описів можна, якщо ви якийсь час працювали зовсім на іншій посаді й зараз претендуєте на роботу в іншій сфері.

5. Розпишіть, що входило у ваші обов'язки і яких успіхів, і підвищень ви домоглися. Необов'язково писати складними реченнями, можна своїми словами. Додайте ваші новаторські ідеї та досягнення.

6. Додайте інформацію про вашу освіту - спочатку вищу, потім середню спеціальну. Не забудьте додати інформацію про курси, семінари та тренінги.

7. Вкажіть професійні навички. Тут вам потрібно описати все, що ви вмієте робити й чого навчилися на попередніх місцях роботи. Для підтвердження свого рівня знання комп'ютера, пройдіть спеціальний тест на порталі "Дія" і додайте його результати до резюме.

8. Вкажіть знання мов - всі, якими ви володієте. Можна додати позначки - вільно, вище середнього, зі словником, побіжно кажу.

9. Додайте рекомендації - це контактні дані тих, хто може вас рекомендувати як фахівця. Таких контактів може бути кілька, в тому числі й ваші колишні начальники.

10. Додайте додаткову інформацію. Це про вас особисто - стресостійкість, комунікабельність, акуратність писати можна, але краще розкажіть про себе більш "живою мовою".

Важливо!

Після написання резюме перевірте його на граматичні та лексичні помилки, дайте почитати рідним або друзям.

В описі нинішнього місця роботи пишіть - працюю, проєктую, керую. В описі попередніх - в минулому часі.

Бажано дотримуватися у всьому тексті один і той же стиль. Формат повинен бути зручним для читання. Для друкованої версії беріть хороший папір.

Резюме повинно зайняти не більше 1-2 сторінок тексту. І всю інформацію в резюме ви при необхідності повинні підтвердити.