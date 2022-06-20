ru ua
Пн, 20 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як правильно скласти резюме в 2022 році: докладна інструкція

Новость на русском →
Понеділок 20 червня 2022 10:02
Як правильно скласти резюме в 2022 році: докладна інструкція Фото: Як правильно скласти резюме (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Складання резюме при пошуках роботи - дуже важливий елемент успіху. Саме по ньому вас буде оцінювати роботодавець в першу чергу. Правильно складене резюме - це фактично 50% успіху в пошуках роботи.

Як же правильно скласти резюме і які дані туди потрібно внести обов'язково - читайте в матеріалі нижче.

Як радять фахівці Work.ua, для складання хорошого резюме, вам потрібно зосередитися на головних фактах професійної біографії. Ваша професійна візитка повинна складатися з:

  • Посада
  • Контактні дані
  • Досвід роботи
  • Освіта
  • Професійні навики
  • Рекомендація
  • Додаткова інформація

Як правильно вказати всі ці дані

1. Вкажіть посаду, яку Ви шукаєте. Вона повинна бути максимально простою - бухгалтер, перекладач з англійської мови, контент-менеджер, редактор.

2. Додайте контактні дані. Ваше ім'я, прізвище, номер телефону для зв'язку. Домашню адресу вказувати не потрібно, хіба що місто - де ви живете або куди хочете переїхати. А ось електронну скриньку - обов'язково вкажіть.

Як правильно скласти резюме в 2022 році: докладна інструкція3. Фото прикріплювати не обов'язково, але можна. Часом це може зіграти вам в плюс. І ваш зовнішній вигляд може багато розповісти майбутньому роботодавцю.

4. Опишіть досвід роботи, і нехай цей опис буде повним. Починайте з першого місця роботи, закінчуйте - останнім. Пропустити частину описів можна, якщо ви якийсь час працювали зовсім на іншій посаді й зараз претендуєте на роботу в іншій сфері.

5. Розпишіть, що входило у ваші обов'язки і яких успіхів, і підвищень ви домоглися. Необов'язково писати складними реченнями, можна своїми словами. Додайте ваші новаторські ідеї та досягнення.

Як правильно скласти резюме в 2022 році: докладна інструкція6. Додайте інформацію про вашу освіту - спочатку вищу, потім середню спеціальну. Не забудьте додати інформацію про курси, семінари та тренінги.

Як правильно скласти резюме в 2022 році: докладна інструкціяЯк правильно скласти резюме в 2022 році: докладна інструкція7. Вкажіть професійні навички. Тут вам потрібно описати все, що ви вмієте робити й чого навчилися на попередніх місцях роботи. Для підтвердження свого рівня знання комп'ютера, пройдіть спеціальний тест на порталі "Дія" і додайте його результати до резюме.

Як правильно скласти резюме в 2022 році: докладна інструкція8. Вкажіть знання мов - всі, якими ви володієте. Можна додати позначки - вільно, вище середнього, зі словником, побіжно кажу.

Як правильно скласти резюме в 2022 році: докладна інструкція9. Додайте рекомендації - це контактні дані тих, хто може вас рекомендувати як фахівця. Таких контактів може бути кілька, в тому числі й ваші колишні начальники.

Як правильно скласти резюме в 2022 році: докладна інструкція10. Додайте додаткову інформацію. Це про вас особисто - стресостійкість, комунікабельність, акуратність писати можна, але краще розкажіть про себе більш "живою мовою".

Як правильно скласти резюме в 2022 році: докладна інструкціяВажливо!

Після написання резюме перевірте його на граматичні та лексичні помилки, дайте почитати рідним або друзям.

В описі нинішнього місця роботи пишіть - працюю, проєктую, керую. В описі попередніх - в минулому часі.

Бажано дотримуватися у всьому тексті один і той же стиль. Формат повинен бути зручним для читання. Для друкованої версії беріть хороший папір.

Резюме повинно зайняти не більше 1-2 сторінок тексту. І всю інформацію в резюме ви при необхідності повинні підтвердити.

До речі, раніше ми розповідали про те, на яких вакансіях можна заробляти вдома до 80 тисяч.

А також писали про те, яку зарплату і роботу зараз пропонують українцям у Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
работа поиск работы
LITE
Знаки Зодіаку, у яких зовсім скоро почнеться "біла смуга": хапайтеся за цей шанс!
Знаки Зодіаку, у яких зовсім скоро почнеться "біла смуга": хапайтеся за цей шанс!