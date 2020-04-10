Как правильно снимать маску и что делать после возвращения домой: полезные лайфхаки

Эксперты дали лайфхаки по обращению с масками (фото: РБК-Украина)

Эксперты рассказали, как правильно снимать маску во время пандемии коронавируса

Коронавирус в Украине инфицировал уже 1892 человека, из которых 57 скончались от осложнений инфекции, вылечились 45 человек. Чтобы быть здоровым и не заразиться опасным вирусом в период мировой пандемии, нужно максимально обезопасить себя от контактов с предметами на улице. Читайте о проверенных способах, как организовать свой быт в условиях эпидемии.

Безопасные поездки в лифте

“Кнопки лифта могут быть самым заразным объектом в здании - их касаются сотни людей в день. И вы никогда не знаете, кто из них мог быть заражен. О том, как избежать контакта с кнопками, думает весь мир. В Китае даже придумали голографические кнопки - люди просто касаются воздуха”, - рассказывает в сюжете журналист ТСН Мирослав Ганущак и делится тремя проверенными лайфхаками, как не заразить вирусом в лифте.

Как пользоваться лифтом во время эпидемии (ТСН)

Способ 1.

Берем зажигалку, обычную канцелярскую скрепку и скотч. Суть - примотать канцелярскую скрепку к зажигалке. Главное, чтобы зажигалка могла и дальше выполнять свою главную функцию.

Нажимаем примотанной к зажигалке скрепкой нужный этаж, потом включаем зажигалку и дезинфицируем огнем скрепку.

Способ 2.

Берем обычную ручку - или с колпачком, или на кнопке.

Нажимаем стержнем ручки на кнопку в лифте, а потом прячем его или под колпачок, или нажимаем кнопку (зависит от того, какую ручку вы взяли). Главное, не использовать потом эти ручки для работы.

Способ 3.

Идея состоит в том, чтобы сделать “ежика” из зубочисток и кухонной губки или другого подходящего материала.

Потом можно сделать доброе дело для всего подъезда - приклеить такого “ежика” на канцелярский скотч возле лифта своего дома или офиса. И каждый раз, когда вам нужно будет вызвать лифт, просто брать зубочистку и ей нажимать на кнопку, после чего выбрасывать.

Безопасно снимаем защитную маску и перчатки

Маска и перчатки, которые берегут нас во время выходов на улицу, становятся врагами номер один по возвращении домой.

“Вы пришли с улицы и думаете, что наконец-то можно расслабиться. А теперь представьте, сколько опасностей вы принесли домой вместе с перчатками и защитной маской. Именно они являются главным разносчиком вирусов”, - рассказывает журналистка Татьяна Штан в сюжете.

Как правильно снимать маску (YouTube)

Как снять перчатки:

1. Сначала мы одной перчаткой снимаем другую. И сразу важно смять снятую перчатку и выбросить.

2. Чтобы снять вторую перчатку, нужно голой рукой зацепить ее изнутри - с внутренней стороны. Вывернуть и тоже выбросить.

Как снять маску:

1. Маску можно снимать только касаясь руками резинок возле ушей.

2. Помните, хирургическая маска живет всего два часа. Дальше ее нужно выбросить в мусорку.

3. Немного дольше можно использовать респиратор - 6 часов.

4. Использовать повторно можно только тканевые маски. Но лишь после стирки и обработки горячим утюгом. За день нужно сменить 3 тканевые маски.

Главные правила, как вести себя после возвращения домой с улицы:

1. Не касаться голыми руками перил в подъезде, кнопок лифта и дверей.

2. Перед тем, как зайти в квартиру, руки обработать дезинфектором.

3. Выделить в доме отдельное место для сумок, рюкзаков, верхней одежды и ключей, чтобы они не соприкасались с другими вещами. Это место ежедневно дезинфицировать.

Как вести себя по возвращению домой (ТСН)

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