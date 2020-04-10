Як правильно знімати маску і що робити після повернення додому: корисні лайфхаки

Експерти дали лайфхаки по поводженню з масками (фото: РБК-Україна)

Експерти розповіли, як правильно знімати маску під час пандемії коронавіруса

Коронавірус в Україні вже інфікував 1892 людини, з яких 57 померли від ускладнень інфекції, вилікувались 45 осіб. Щоб бути здоровим і не заразитися небезпечним вірусом у період світової пандемії, потрібно максимально убезпечити себе від контактів з предметами на вулиці. Читайте про перевірені способи, як організувати свій побут в умовах епідемії.

Безпечні поїздки в ліфті

“Кнопки ліфта можуть бути самим небезпечним об'єктом в будівлі - їх стосуються сотні людей на день. І ви ніколи не знаєте, хто з них міг бути заражений. Про те, як уникнути контакту з кнопками, думає весь світ. У Китаї навіть придумали голографічні кнопки - люди просто торкаються повітря", - розповідає в сюжеті журналіст ТСН Мирослав Ганущак і ділиться трьома перевіреними лайфхаками, як не заразитися вірусом в ліфті.

Як користуватися ліфтом під час епідемії (ТСН)

Спосіб 1.

Беремо запальничку, звичайну канцелярську скріпку і скотч. Суть - примотати канцелярську скріпку до запальничці. Головне, щоб запальничка могла і далі виконувати свою головну функцію.

Натискаємо примотаною до запальнички скріпкою потрібний поверх, потім включаємо запальничку і дезінфікуємо вогнем скріпку.

Спосіб 2.

Беремо звичайну ручку - або з ковпачком, або на кнопці.

Натискаємо стрижнем ручки на кнопку в ліфті, а потім ховаємо його або під ковпачок, або натискаємо кнопку (залежить від того, яку ручку ви взяли). Головне, не використовувати потім ці ручки для роботи.

Спосіб 3.

Ідея полягає в тому, щоб зробити "їжачка" із зубочисток і кухонної губки або іншого відповідного матеріалу.

Потім можна зробити добру справу для всього під'їзду - приклеїти такого "їжачка" на канцелярський скотч біля ліфта свого будинку або офісу. І кожен раз, коли вам потрібно буде викликати ліфт, просто брати зубочистку і їй натискати на кнопку, після чого викидати.

Безпечно знімаємо захисну маску і рукавички

Маска і рукавички, які бережуть нас під час виходів на вулицю, стають ворогами номер один після повернення додому.

“Ви прийшли з вулиці і думаєте, що нарешті можна розслабитися. А тепер уявіть, скільки небезпек ви принесли додому разом з рукавичками і захисною маскою. Саме вони є головним рознощиком вірусів", - розповідає журналістка Тетяна Штан у сюжеті.

Як правильно знімати маску (YouTube)

Як зняти рукавички:

1. Спочатку ми однієї рукавичкою знімаємо іншу. І важливо відразу зім'яти зняту рукавичку і викинути.

2. Щоб зняти другу рукавичку, потрібно голою рукою зачепити її зсередини - з внутрішньої сторони. Вивернути і теж викинути.

Як зняти маску:

1. Маску можна знімати тільки торкаючись руками гумок біля вух.

2. Пам'ятайте, хірургічна маска живе всього дві години. Далі її потрібно викинути в смітник.

3. Трохи довше можна використовувати респіратор - 6 годин.

4. Використовувати повторно можна тільки тканинні маски. Але лише після прання і обробки гарячою праскою. За день потрібно змінити 3 тканинні маски.

Головні правила, як вести себе після повернення додому з вулиці:

1. Не торкатися голими руками поручнів в під'їзді, кнопок ліфта і дверей.

2. Перед тим, як зайти в квартиру, руки обробити дезінфектором.

3. Виділити в будинку окреме місце для сумок, рюкзаків, верхнього одягу і ключів, щоб вони не стикалися з іншими речами. Це місце щодня дезінфікувати.

Як вести себе по поверненню додому (ТСН)

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