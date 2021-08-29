Это может быть очень опасно: какими напитками категорически нельзя запивать таблетки

Таблетки можно запивать только обычной водой и категорически не рекомендуется использовать для этого другие напитки, особенно фруктовый сок. Нарушение этого правила не только снижает эффективность лекарственного препарата, но и может принести вред здоровью.

Новое исследование показало, что соки совершенно не подходят для того, чтобы ими запивать лекарственные препараты. Об этом говорится в статье ученых PubMed.

Как отмечают исследователи из Саудовской Аравии, лекарственные препараты следует запивать только обычной водой и желательно в объеме одного стакана.

В ходе исследования ученые изучали эффекты употребления различных напитков вместе с лекарствами в твердых лекарственных формах для перорального применения (пилюли, капсулы или таблетки). Были изучены пять препаратов, показанных для снятия болей, воспалений или аллергии.

"Проверенные напитки не должны использоваться в качестве заменителя воды при приеме лекарств", - отмечают исследователи.

Они объяснили, что во всех случаях другие напитки снижают эффективность препаратов и могут привести к растворению лекарства до того, как оно будет усвоено организмом.

Какие напитки нельзя использовать при приеме лекарств:

Кофе. Сильнодействующие соединения и кофеин могут вызвать лекарственные взаимодействия, изменить химический состав лекарства и время его распада.

Апельсиновый сок. В этом напитке много витамина С, который может негативно взаимодействовать с лекарственными препаратами.

Кока-кола. Сахар в этом напитке может усугубить симптомы воспаления, и в большинстве случаев кока-кола меняет время распада препарата.

Энергетики. Эти напитки могут усугубить состояние, сильно повлиять на эффективность препарата и даже вызвать неприятные ощущения в желудке.

Молочные напитки. Эти напитки тоже снижают эффективность действия лекарства и могут повлиять на всасываемость препарата в организме.