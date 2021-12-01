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Как правильно подготовить деревья к зиме: советы от эксперта

Автор: Тетяна Самарук

Деревья требуют особого внимания и заботы зимой. Не нужно пренебрегать этим, ведь это займет не так много времени, а за ваши старания в новом году деревья не только порадуют здоровым видом, но и обильным урожаем.

О том, как правильно подготовить деревья к зиме, рассказал в "Сніданку з 1+1" ландшафтный дизайнер Антон Козырь.

Так, сейчас последние дни перед морозами, когда есть возможность помочь деревьям и защитить их от прохладной погоды.

Как помочь дереву

Со временем деревья теряют свои ветви и страдают от различных болезней. Поэтому нужно оградить вековое дерево и поставить охранный знак, чтобы его не уничтожить и не застроили.

"Нужно проводить целый комплекс мероприятий начиная от улучшения аэрации корней, уменьшить нагрузку различных ветвей", - говорит специалист.

Также есть люди, которые дупло в дереве залепляют цементом. Так с вековыми деревьями поступать запрещено.

Важно проводить комплекс работ, который не повредит дереву:

  • Делать подпорки веток;
  • Если есть большое дупло, то нужно его закрыть сеткой, чтобы не попадал мусор;
  • Ограничить парковку возле дерева. Ведь тогда уплотняется почва и ухудшается аэрация корней и не попадает влага.

По словам эксперта, главное это не убирать листья под деревьями, ведь это естественно и важно для них.

Ранее мы сообщали, что под Харьковом сильный ветер свалил дерево.

Также мы писали, что в Киеве дерево убило молодую жену священника Марию, маму четверых детей.

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