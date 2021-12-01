Як правильно підготувати дерева до зими: поради від експерта

Так, зараз останні дні перед морозами, коли є можливість допомогти деревам і захистити їх від прохолодної погоди.

Як допомогти дереву

З часом дерева втрачають свої гілки та страждають від різних хвороб. Тому потрібно огородити вікове дерево та поставити охоронний знак, щоб його не знищити та не забудували.

"Потрібно проводити цілий комплекс заходів починаючи від покращення аерації коріння, зменшити навантаження різних гілок", - каже фахівець.

Також є люди, які дупло в дереві заліплюють цементом. Так з віковими деревами чинити заборонено.

Важливо проводити комплекс робіт, який не зашкодить дереву:

Робити підпірки гілок;

Якщо є велике дупло, то потрібно його закрити сіткою, щоб не попадало сміття;

Обмежити паркування біля дерева. Адже тоді ущільнюється грунт і погіршується аерація коріння і не потрапляє волога.

За словами експерта, головне це не прибирати листя під деревами, адже це природньо і важливо для них.