Под Харьковом сильный ветер свалил дерево: погибла женщина
В Купянском районе Харьковской области сильный ветер повалил деревья. Одно из них убило женщину, которая находилась во дворе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.
Событие произошло во вторник, 30 ноября, на территории Великобурлукской ОТО в селе Новый Бурлук.
"В 10:30, в результате непогоды (сильный ветер) на территории частного дома на женщину упало дерево. В результате происшествия, женщина, 1948 года рождения, погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 декабря в Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались 56 населенных пунктов. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Стоит отметить, что в среду, 1 декабря, первый день зимы Украину накроют снегопады в западных областях. Температура воздуха на Западе опустится до 2+4 днем, а ночью -1+1.