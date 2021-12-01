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Под Харьковом сильный ветер свалил дерево: погибла женщина

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Харьковская область, Среда 01 декабря 2021 12:11
Под Харьковом сильный ветер свалил дерево: погибла женщина Фото: Поваленное дерево (Justin Sullivan/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Купянском районе Харьковской области сильный ветер повалил деревья. Одно из них убило женщину, которая находилась во дворе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

Событие произошло во вторник, 30 ноября, на территории Великобурлукской ОТО в селе Новый Бурлук.

"В 10:30, в результате непогоды (сильный ветер) на территории частного дома на женщину упало дерево. В результате происшествия, женщина, 1948 года рождения, погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря в Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались 56 населенных пунктов. Вследствие чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Стоит отметить, что в среду, 1 декабря, первый день зимы Украину накроют снегопады в западных областях. Температура воздуха на Западе опустится до 2+4 днем, а ночью -1+1.

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